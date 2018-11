REVISÃO DO PLANO DIRETOR: Oficinas tem reunido cerca de 40 munícipes

A Prefeitura e a Universidade São Francisco (USF) realizaram as oficinas participativas da Revisão do Plano Diretor do Município que levam até a população os dados e informações levantadas na fase de diagnóstico. Na quinta-feira, 8, a oficina aconteceu na Sala Web da USF e envolveu membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais, do Legislativo, Executivo, docentes, universitários, imprensa e munícipes.

Foi apresentado um vídeo sobre a importância da população na revisão do Plano Diretor. Durante a apresentação, destacou-se a falta de serviços públicos para a Zona Norte, onde faltam pontos culturais que deem espaço aos artistas e incentivo a pontos turísticos, investimentos em comércio e indústria, atendimentos de média e alta complexidade da saúde pública e falta de CRAS que comportem as regiões.

Os participantes foram divididos em grupos por assuntos de interesse de acordo com os temas das Câmaras Temáticas, fizeram respostas às perguntas estratégicas sobre as discussões propostas, organização dos resultados e discussão com todos os envolvidos e definição das propostas.

Atualmente o processo de revisão está na etapa 2. Os temas das câmaras temáticas são: Saúde, Desenvolvimento e Ação Social, Educação, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana e Planejamento Territorial.

Na quarta-feira, 7, durante a oficina realizada na E.M. Dr. Jorge Tibiriçá, os pontos positivos e negativos apresentados por munícipes da região do Centro, são: saneamento básico, limpeza de ruas, segurança, iluminação, excesso de veículo, acessibilidade, falta de incentivo nos prédios tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Condephac), estacionamentos, falta de lazer aquático, falta de incentivo à cultura, ocupação desordenada e pouco turismo. Como pontos positivos ressaltaram os patrimônios históricos, praças, comércio, serviços, escolas e polo regional.

A arquiteta e urbanista e coordenadora do grupo gestor da Revisão do Plano Diretor da USF, Profª Glacir T. Fricke, explicou à GB que as demandas são anotadas em fichas rosas e brancas – sendo a rosa com pontos positivos e as brancas com pontos negativos, que serão tabuladas pelos alunos e divulgadas na próxima semana. Ela comemorou a participação dos munícipes neste processo. “Nosso público externo é de cerca de 40 participantes, o destaque até agora é do Instituto Federal, que reuniu 80 pessoas, entre alunos, docentes e comunidade. Infelizmente no Águas Claras a quantidade de público não correspondeu às expectativas, por isso a divulgação é essencial”, analisa.

O Plano Diretor do município é o instrumento básico que define a política de desenvolvimento territorial das cidades e tem como objetivos a promoção do desenvolvimento urbano, a ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes, pautados pelo respeito aos seus aspectos físicos, sociais, econômicos e ambientais. Conforme previsto pelo Estatuto da Cidade e pela Constituição Federal, as diretrizes do plano diretor devem ser resultados de processo de construção coletiva com ampla participação da sociedade.