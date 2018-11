Moradores do Cruzeiro pedem melhorias na segurança, iluminação e transporte público

Na quarta-feira, 7, moradores e comerciantes da Rua João Franco, na região do Cruzeiro, estiveram no gabinete da Prefeitura para solicitar melhorias na via, principalmente em relação à segurança e a mobilidade urbana. Na ocasião, foi lido um ofício explicando a situação do local e requerendo as mudanças necessárias.

Os munícipes foram recebidos pelo prefeito Jesus Chedid, acompanhado do vice Amauri Sodré e secretários municipais Aniz Adib Júnior (Serviços e Mobilidade Urbana) e Alexsandro Olegário da Silva (Segurança e Defesa Civil).

O primeiro tópico abordado foi a segurança. Nos últimos meses, o clima de insegurança vem tomando conta das pessoas que ali circulam, visto que o número de crimes é crescente. Quase todos os dias, estabelecimentos têm sido roubados, além dos constantes homicídios. “Estamos vivendo um clima de tensão muito grande, pois a falta de segurança nos preocupa, principalmente com relação às nossas famílias e clientes. Até o movimento comercial caiu nesses últimos meses”, justificaram os moradores na carta aberta. Após ouvir os questionamentos, o prefeito Jesus explicou as medidas cabíveis. “A segurança não depende da Prefeitura totalmente, pois a Guarda Municipal é um apoio, um braço da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia do Meio Ambiente. De acordo com a exposição de vocês, o que eu vou fazer é uma reunião com a Polícia Militar e o delegado seccional da Polícia Civil, para ver o que nós podemos fazer junto com a Guarda. Essa preocupação merece um reforço especial. Quero fazer essa reunião no máximo até segunda-feira para vermos o que podemos fazer rapidamente”, disse.

O secretário de Serviços, afirmou que irá estudar a sugestão de implantar câmeras de monitoramento no local.

Outro apontamento feito foi a presença dos moradores de rua. Durante o dia, eles se concentram em frente a um bar; enquanto à noite, dormem em frente aos comércios, onde deixam sujeira e também fazem suas necessidades fisiológicas. Um dos comerciantes presentes falou sobre os prejuízos causados pela presença dessas pessoas. “Eles ficam na porta dos estabelecimentos, abordando clientes, o que acaba intimidando e gerando medo”, comentou. Outra lojista disse que já foi assaltada cinco vezes à mão armada e quase todos relataram já ter tido problemas com pequenos roubos. Nesse sentido, Jesus afirmou que irá intensificar as ações para removê-los dos locais, já que alguns deles, segundo relatou o secretário de Segurança, enfrentam a Polícia e a Guarda e têm passagens policiais.

MOBILIDADE- Em relação à mobilidade urbana, foram sugeridas e debatidas diversas propostas. Foi ressaltado, ainda, que é comum ocorrências de acidente e/ou atropelamento, por isso a ideia de instalar lombadas elevadas.

TRANPORTE- Foram citados, ainda, os problemas no transporte público da região. “Constantemente, há reclamações dos usuários de que o ônibus não passa nos pontos. Os cortes no horário são feitos sem aviso prévio aos passageiros”, dizia o documento. Quanto a esse aspecto, Aniz afirmou que faria um levantamento sobre os horários de ônibus com a Secretaria e entraria em contato com a empresa responsável, Nossa Senhora de Fátima, o mais breve possível por meio de um ofício cobrando o cumprimento dos mesmos.

ILUMINAÇÃO- Outro ponto foi a iluminação pública na Rua João Franco, que está precária, aumentando ainda mais o clima de insegurança dos trabalhadores, moradores e estudantes que transitam pelo local e a incidência de criminosos, que além de realizarem pequenos delitos, têm a prática ilícita do tráfico de entorpecentes favorecida. Segundo os munícipes, diversos postes não são acesos diariamente e muitas lâmpadas estão queimadas ou danificadas. O secretário de Serviços se comprometeu, ainda nesta semana, em verificar a situação da iluminação e trocar as lâmpadas da via.

Nesse sentido, o prefeito anunciou que, em meados do primeiro semestre de 2019, pretende implantar luzes de LED em toda a cidade. “O Edmir Chedid está em busca de verba, por meio de emenda parlamentar, para a gente fazer uma grande revolução na área de LED, porque a cidade está escura e a escuridão chama o crime”, declarou.