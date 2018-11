ACESSIBILIDADE: Quatro empresas se candidatam para obras em 19 escolas municipais

Na terça-feira, 6, foi dado início ao processo licitatório, na modalidade tomada de preços nº 13/2018, para a contratação de empresa especializada para execução de obras necessárias para adequar 19 Escolas Municipais as atuais normas de acessibilidade universal.

Foi realizado o credenciamento das quatro empresas participantes e iniciada a abertura dos envelopes com a documentação exigida para a habilitação dos proponentes. As empresas participantes são: Construtora J.G. LTDA-ME, Cem Dez Construções LTDA-EPP, MBG Engenharia e Construção e Comércio LTDA e SZ3 Construtora e Comércio – EIRELI.

Para a execução dessas obras serão utilizados recursos provenientes do Tesouro da Prefeitura de Bragança Paulista, previstos em dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação. O valor total global estimado desta contratação é de R$ 1.101.886,49.

As 19 escolas contempladas serão: 01 – Escola Municipal Antonietta de Oliveira Lisa (Jardim São Lourenço); 02 – Escola Municipal Marisa Filomena do Amaral (Vila Miguel); 03 – Escola Municipal Henedina Cortez, I; 04 – Escola Municipal Antonio José da Fonseca (Parque dos Estados); 05 – Escola Municipal Sara Moritz Aronovich (Jardim São Miguel); 06 – Escola Municipal Dr. Nelson Carrozo (Parque dos Estados); 07 – Escola Municipal Zitta de Melo Barbosa (Penha); 08 – Escola Municipal de Ensino Fundamental Zitta de Melo Barbosa (Penha); 09 – Escola Municipal Adalmir Elias Duaik (Vila Motta); 10 – Escola Municipal Luiz Gonzaga Fernandes (Vila Garcia); 11 – Escola Municipal Carlos Frederico dos Santos Silva (Jardim São Miguel); 12 – Escola Municipal Alba Klein (Vila Garcia); 13 – Escola Municipal Profº. Dinorah Ramos (Planejada II); 14 – Escola Municipal Henedina Cortez II; 15 – Escola Municipal Ivonne dos Santos Dias (Planejada II); 16 – Escola Municipal Lucy Alvarez (Vila Davi); 17 – Escola Municipal Maria G. Palombello (São José); 18 – Escola Municipal Maria Losasso Sabella (Planejada I); 19 – Escola Municipal Nilza Faria (Jardim Morumbi).

Cada uma das 19 escolas tem seu específico projeto executivo, memorial descritivo e planilha orçamentária. O prazo para conclusão total dos trabalhos em todas as unidades escolares será de, no máximo, 60 dias corridos, contados a partir da data de recebimento da autorização para início dos serviços.