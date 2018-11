Saúde zera fila de espera para exames de raio-x

Fila de pacientes aguardando exames chegou a 15 mil na gestão passada. Administração Jesus/Amauri investiu R$3 milhões no setor

A Prefeitura apresentou nesta semana os resultados referentes a Secretaria Municipal de Saúde. Houve expressivo aumento do número de exames de imagens que superou a meta de 300%, segundo a pasta. Em 2016, foram realizados 15.601 exames, uma média de 1.300 ao mês. Neste ano, até o mês de setembro, foram realizados 46.676 atendimentos, o que responde a uma média de 5.186 pessoas ao mês.

“Quando a administração assumiu no começo de 2017, a fila de espera para exames de imagem eram mais de 25 mil pessoas. Muitas esperando 1 ano, 2 anos. Realizamos mutirões para colocar todos os pedidos no sistema informatizado de controle e assim pudemos monitorar a demanda e trabalhar para a redução do tempo de espera”, explicou a secretária Marina de Oliveira. “Hoje, temos exames que já não há espera, está com a fila zerada, como é o caso do Raio-X, e outros exames mais complexos com espera de apenas 1 mês. Nestes casos, a saúde pública de Bragança está melhor que convênio particular”, finaliza.

Ela explicou que a realização dos exames em questão tem alto custo, e agradeceu aos investimentos da Prefeitura e das emendas parlamentares que puderam resolver a questão. Ressaltou ainda que um exame de biópsia de próstata custa cerca de R$ 496,00 e uma ressonância, R$ 350,00. “Agradeço pelo investimento do prefeito Jesus e também ao deputado estadual Edmir Chedid, que buscou emendas e convênios para que pudessemos trabalhar da melhor forma e atender melhor a população”, disse a secretária. Os investimentos na área de realização de exames em 2016 eram de R$ 325.000,00. Em 2018, foram quase R$ 3 milhões.

O prefeito Jesus Chedid parabenizou a secretária e todos os funcionários da área da saúde. “Dinheiro é importante, mas se não souber as necessidades e onde aplicar, não adianta nada. Por isso agradeço a todos os funcionários da saúde em atender melhor à população, ao trabalho da secretaria”, finalizou o prefeito, acompanhado do vice Amauri Sodré e do Secretário Municipal de Administração, Darwin da Cruz Gonçalves.