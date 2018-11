Secretaria de Cultura e Turismo destaca metas cumpridas

Foi comemorado ontem o Dia Nacional da Cultura, instituído através da Lei Federal nº 5.579, de 1970. Essa data foi escolhida por ser o dia do nascimento do jornalista, político, jurista e intelectual Rui Barbosa. A Prefeitura de Bragança, por acreditar na democratização do acesso à cultura e turismo, está empenhada em resgatar e difundir essas áreas em Bragança.

A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo tem se dedicado em cumprir as metas estabelecidas pelo Plano de Governo 2017-2020. Das metas já realizadas estão: Resgate, aprimoramento e novas opções de grandes eventos na cidade como o Festival de Inverno, Festival de Verão, Festa da Linguiça, Maio Cultural, Festival de MPB e Carnapraça, além do Natal Luz que está em andamento; Exposições Itinerantes, Manter a adesão e a incorporação do município ao Sistema Nacional de Cultura, Priorizar a contratação de artistas locais e inseri-los nas atividades culturais promovidas pelo município, capacitação e qualificação de pessoas envolvidas com o turismo, entidades de classe e associações; novos investimentos para melhorar a infraestrutura do Centro de Artesanato do Taboão.

Além disso, foram realizados diversos espetáculos teatrais, musicais, circenses, stand ups, shows, recreação, uso dos espaços públicos para manifestações artísticas e culturais, oficinas de dança, teatro, violão, fotografia, pintura, chamamento para programação cultural 2019, comemorações em homenagem ao dia das crianças, semana de valorização do Mercado Municipal, uso do Centro Cultural Geraldo Pereira, aprovação do Plano Municipal de Cultura (PMC), entre tantas outras realizações. “A cultura do nosso povo, nas mais diversas formas, enriquece nossa cidade. E é através dela que vamos difundir é alavancar nosso turismo trazendo muito mais do que geração de renda, vamos mostrar para o estado e país o quanto nossa história é enriquecedora. Parabéns a todos os multiplicadores culturais, pessoas que a cada dia preenchem essa rede que é feita por retalhos e que nos enobrecem tanto”, ressaltou a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Vanessa Nogueira.