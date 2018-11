Dep. Edmir defende mais recursos ao turismo

O setor do turismo poderá receber incentivos específicos e mais recursos financeiros do governo do Estado de São Paulo, segundo proposta do deputado Edmir Chedid (DEM). De acordo com o parlamentar, é necessário garantir a expansão do setor a fim de gerar empregos e manter o desenvolvimento sustentável das estâncias e dos Municípios de Interesse Turístico (MITs).

Nestes últimos anos, Edmir Chedid garantiu que a Assembleia Legislativa (Alesp) tem atuado para contribuir com os programas e projetos já implementados pelo governo do Estado, como os que autorizam a criação dos MITs. “Há Projetos de Lei em tramitação que sugerem a alteração da estrutura existente referente à criação dos MITs, que passarão de 140 para 280 no Estado”, completou.

O deputado explicou que também será necessário alterar o ranking de classificação das atuais 70 estâncias. “As estâncias que não investirem no turismo ou deixarem de empregar os recursos destinados pelo governo do Estado poderão se tornar MIT. Em contrapartida, os que integram os MITs poderão ser classificados como estância e, desta forma, receber mais investimentos”, garantiu.

Na ocasião, o parlamentar lamentou o descaso do governo do Estado, que, segundo ele, deixou de cumprir a legislação referente ao repasse dos recursos financeiros. “O governo do Estado deixou de cumprir a legislação e de repassar recursos financeiros de 2015 [aos municípios] e, para algumas destas estâncias, até de 2016. É preciso aprimorar a atual legislação vigente no Estado”, comentou.

Paraguai- Edmir Chedid também reconheceu na Assembleia Legislativa a importância da inciativa do governo federal, que prevê a ampliação do mercado de turismo entre Brasil e Paraguai. Atualmente, o país é o quarto maior emissor de turistas ao Brasil, em crescimento constante. “O intuito é trazer mais turistas para investir no Brasil. Por isso, é preciso que a legislação facilite esta iniciativa”, afirmou.

“Há trabalhos específicos de deputados federais, inclusive os que receberam votação importante no Circuito das Águas e na Região Bragantina, como o deputado Herculano Passos (MDB-SP), que garantem o intercâmbio de turistas com o Paraguai. É necessário proporcionar as facilidades necessárias aos turistas que desejam conhecer o Brasil e o Estado de São Paulo”, finalizou o deputado.