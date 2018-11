Missa celebra os 100 anos do TG 02-009

Uma missa foi celebrada no domingo, 4, na Catedral Nossa Senhora da Conceição, em razão dos 100 anos de atividades do Tiro de Guerra de Bragança Paulista (TG-02-009). A missa foi ministrada pelo Pe. Marcelo Falsarella e prestigiada por atirados do TG, familiares, amigos e também pelo vice-prefeito Amauri Sodré, representando o prefeito Jesus Chedid.

Os Subtenentes Francisco Eudes Morais da Cunha e Elvio Brenner Vilamaior contaram à GB toda a história da instituição em Bragança e como as atividades mudam a vida dos jovens que um dia passaram pelo TG. A história foi publicada em encarte na Gazeta Bragantina, edição de sexta-feira, 2.