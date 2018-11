GESTÃO COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO: Três organizações sociais participam do processo

A administração municipal vai implantar o modelo de gestão compartilhada nas três novas creches que serão inauguradas no Jardim Vista Alegre, Padre Aldo Bolini e CDHU Saada Nader Abi Chedid. Juntas atenderão mais de 600 crianças, dos zero aos três anos de idade, atendendo boa parte da demanda reprimida no município. Além das novas unidades, a E.M. Maria Siriani Del Nero fará parte da gestão compartilhada. O processo de seleção de organização social sem fins começou ontem com três participantes: Associação Missionários da Santíssima Trindade, IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino e IGATS – Instituto de Gestão, Administração e Treinamento em Saúde. A sessão foi suspensa para a análise técnica e o julgamento das propostas apresentadas deverá acontecer em até 5 dias úteis.