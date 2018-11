PLANO DIRETOR: Estudos para revisão seguem acelerados

Com o objetivo de agregar participação de toda a sociedade no processo de revisão do Plano Diretor, a Prefeitura realiza nesta semana encontros abertos em diversos bairros. O Plano Diretor norteia o uso e ocupação do solo no Município e deve ser revisado a cada seis anos. A revisão deveria ter sido realizada em 2013 e desde então segue atrasada.

Para hoje estão previstas duas reuniões, às 14h e às 18h, no prédio do IFSP (Av. Maj. Fernando Valle, Jardim São Miguel). Amanhã, às 18h, acontecerá na E.M. Jorge Tibiriçá (Rua Cel. Leme, centro); quinta-feira, às 14h, na USF e sexta-feira, 9, às 14h, no Centro Cultural Geraldo Pereira, na Praça do Matadouro.

CONCIDADE- O Conselho Municipal da Cidade e de Política Urbana- Concidade agendou para o dia 21 de novembro reunião para discutir a revisão. Na ocasião deve estar presente o secretário municipal de Meio Ambiente, o qual irá discorrer sobre o planejamento e ações, educação ambiental e preservação da qualidade de vida urbanística que estão sendo objeto de estudos e levantamentos para subsidiar a revisão do Plano Diretor.