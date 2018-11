NATAL DE LUZ: Prefeitura inicia preparativos para fomentar o comércio

A Prefeitura iniciou os preparativos para o Natal de Luz 2018. A intenção para este ano é apresentar novidades e fomentar o comércio.

Na semana passada o prefeito Jesus Chedid se reuniu com representantes de entidades representativas do comércio local, Sindicato Comércio Varejista Bragança Paulista – SINCOBRAG, Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL e Associação Comercial e Empresarial de Bragança Paulista, e demais lojistas para apresentar o projeto da administração para o Natal e ouvir as sugestões do setor.

Dentre os objetivos para esta edição estão: estimular o comércio local, concentrar visitantes em pontos estratégicos, reposicionar a cidade como um destino de referência na região bragantina, fomentar o turismo, estimular maior permanência dos visitantes na cidade e aquecer a economia local. Na ocasião, a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Vanessa Nogueira, exibiu um vídeo e apresentou a proposta da administração para o Natal de Luz 2018.

A Prefeitura abriu dois processos licitatórios que contemplam a iluminação e decoração do Mini MIS (Casinha do Lago), no Lago do Taboão, do Mercado Municipal Waldemar Toledo Funk, do Palácio Santo Agostinho, da Árvore Mãe na Rotatória São Francisco – Lago do Taboão, da Praça Raul Leme, com snowfalls nas copas das árvores e varetas de LED, além das ruas do centro (Rua Cel João Leme, Rua Cel. Teófilo Leme e Rua Cândido Rodrigues).

A maior novidade para este ano, além do presépio gigante no Lago do Taboão, será a Vila Noel a ser instalada na Praça Raul Leme. Com uma estrutura compartimentada, em circuito fechado, a Vila Noel possibilitará à população visitar espaços diversos, como a Casa de Doces, a Casa dos Presentes, o coreto, a Casa do Papai Noel, entre outros, interagindo com o ambiente. A Secretária informou que no local também haverá atrações musicais, coral e apresentações natalinas diversas.

Na reunião, foram levantados assuntos como a iluminação de trecho da Avenida Antonio Pires Pimentel, da rotatória próxima ao Mercado Municipal, a manutenção das calçadas da Rua Cel. Teófilo Leme, a iluminação do “calçadão” que interliga as ruas Cel João Leme, Cel. Teófilo Leme e Cândido Rodrigues, o reforço na segurança e fiscalização de ambulantes.

O prefeito prometeu avaliar todas as sugestões e concretizar as que forem possíveis dentro da economia obtida nos processos de licitação. Além disso reforçou que prevê a inauguração da iluminação e decoração natalinas para o dia 1 de dezembro, permanecendo até o dia 6 de janeiro.

A CDL, Associação Comercial e o Sincobrag falaram de um projeto que desenvolveram em conjunto para fomentar ainda mais o espírito natalino junto aos lojistas com um concurso de vitrines enfeitadas e a divulgação do natal da cidade em grandes meios de comunicação.