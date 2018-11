Saúde orienta como combater a doença de chagas

A Secretaria Municipal de Saúde, Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças, iniciou visitas e orientações na zona rural aos moradores e proprietários de pesqueiros para verificar se há incidência do ‘Triatominae’ (espécie de barbeiro), contaminado com o ‘Trypanosoma cruzi’.

As orientações iniciaram no bairro Morro Grande da Boa Vista dos Silvas e percorrerão toda a zona rural. As equipes também estão orientando a respeito da Febre Maculosa.

A doença infecciosa causada pelo ‘Trypanosoma cruzi’ é caracterizada por uma fase inicial aguda e sinais e sintomas nem sempre são percebidos. Podem evoluir para uma fase crônica com comprometimento cardíaco ou digestivo. É transmitida por um inseto conhecido popularmente como barbeiro ou chupança, contaminado com o parasita, causador da doença, que circula no sangue e ataca o coração, esôfago, intestino, fígado e baço.