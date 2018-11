ETEC de Atibaia divulga inscrições para cursos gratuitos

A ETEC “Prof. Carmine Biagio Tundisi”, está com inscrições abertas para o processo seletivo em diversos cursos técnicos até o dia 12 de novembro, às 15 horas. A prova acontecerá em 16 de dezembro, às 13h30.

Na modalidade presencial, em Bragança Paulista, está sendo oferecido o curso de Técnico em Administração, e as aulas acontecerão no Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB), localizado na Rua Alexandre Berbari, 101, Jardim São Lourenço.

Estão sendo oferecidas 40 vagas. O curso tem duração de 1 ano e meio.

Já na modalidade EaD – On-line, um dos cursos oferecidos é o Técnico em Guia de Turismo. Profissão que faz a prestação de serviços em empresas de turismo e órgão governamentais de fomento ao turismo, nas esferas municipal e estadual e de forma autônoma. Bragança Paulista faz parte do Circuito Entre Serras e Águas, importante área turística do estado de São Paulo. O curso tem duração de um ano.

A ETEC Prof. Carmine Biagio Tundisi fica na Av. Pref. Antonio Júlio de Toledo Garcia Lopes, 200 – Jd. das Cerejeiras, Atibaia. Para mais informações, cursos oferecidos e inscrições acesse: https://www.vestibulinhoetec.com.br/home/.