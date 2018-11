Projeto Guardiã Maria da Penha intensifica atividades

O Projeto Guardiã Maria da Penha tem ganhado cada vez mais reconhecimento no município pelo trabalho sério e comprometido que vem realizando desde o início, em 2016. A partir desse mês as Guardas envolvidas diretamente na fiscalização de medidas protetivas, GCM Karen e GCM Valença, poderão contar com uma sala destinada somente para o funcionamento do programa, além de uma viatura caracterizada com o adesivo do projeto que já está disponível para uso.

Na terça-feira, 23, elas receberam a GB no auditório do Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade (CISEM), na presença do secretário de Segurança e Defesa Civil, Alexsandro Olegário e o vice-prefeito Amauri Sodré, e explicaram como está o Programa Guardiã Maria da Penha atualmente. “Em 2017, devido à falta de viaturas tivemos dificuldades de fiscalizar as medidas protetivas, consegui acompanhar as mulheres da forma que era possível, mas não deixei o programa acabar”, conta a GCM Valença.

Hoje comemoram a valorização de um projeto que é lei municipal. “O apoio do secretário Olegário foi fundamental para conseguirmos consolidar novamente as atividades e fazer garantir a lei”, analisa a GCM Karen.

O programa Guardiãs Maria da Penha foi instituído em agosto de 2016, começou com 13 guardas civis municipais capacitados, e hoje já são 30 profissionais aptos a lidar com atendimento às vítimas de violência doméstica e fiscalizar medidas protetivas. Os atendimentos acontecem de acordo com os padrões de um fluxograma de atendimento às vítimas, criado após encontros periódicos com a GCM, a Coordenadoria da Mulher e a Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS).

Neste ano, com a nova Lei 13.641/2018, que torna crime o descumprimento das medidas protetivas, facilitou muito o trabalho de fiscalização, pois o parceiro (a) da vítima pode ser preso de 3 meses a 2 anos se desrespeitar a metragem limite de distância da vítima. Em Bragança a lei gerou um salto nos números. “Dos 14 agressores autuados em flagrante desde o início do projeto, 4 foram presos nos últimos dois meses, devido a intensificação das atividades”, observou a GCM Karen.

Desde 2016, foram atendidas 146 mulheres e realizadas mais de 440 visitas. De janeiro a agosto são 38 casos assistidos até a sentença do juiz, quando as mulheres são desligadas do projeto. A maioria dessas vítimas são moradoras na Zona Norte.

Como funciona – Após registro de boletim de ocorrência da vítima na Delegacia da Mulher, localizada na Av. dos Imigrantes, nº 2, Taboão, o (a) delegado (a) pode pedir a medida protetiva, concedida por um juiz criminal. A promotoria de justiça é a responsável por encaminhar os casos para o projeto. A mulher recebe a visita das Guardas para elaboração de um relatório que classifica o grau de risco da mulher. Os graus de risco são definidos por verde, amarelo e vermelho, sendo o vermelho classificado o caso mais grave.

Após a elaboração do relatório, as vistorias constantes são necessárias para prevenir, combater, monitorar, orientar e promover o acolhimento humanizado às vítimas de violências física, psicológica, sexual, moral e patrimonial.

Para promover a informação sobre o ciclo de violência e demais orientações sobre um relacionamento abusivo, a GCM Karen disse que elas dão palestras em escolas, a última foi ministrada na FATEC, no Jd. Fraternidade.

Enquanto muitas se recuperam de longos ciclos de violência, as mulheres assistidas pelo projeto buscam retomar a autoestima, saúde psicológica e estabilidade financeira. Para ajuda-las neste processo, são encaminhadas para cursos de capacitação profissional do Fundo Social de Solidariedade, o último curso divulgado foi de temas natalinos, que ensina a fazer enfeites de natal, panetone, sobremesas natalinas e escultura e decorações com balões.

Em agosto, a GB publicou que os números de medidas protetivas concedidas as mulheres aumentou 67,12% em relação ao ano anterior. De janeiro a junho, foram concedidas 219 medidas protetivas, ante 147 no mesmo período do ano anterior.

Na época, o promotor Cristiano Pereira Moraes Garcia, da 2ª Vara Criminal de Bragança Paulista, disse à reportagem que é importante apontar que o número de medidas protetivas não representa o total de denúncias realizadas, ainda assim, está agindo de forma dura com ações penais e prisões preventivas por crimes de ameaça e lesão corporal. “Se o agressor volta a ameaçar ou tentar agredir a vítima, é pedido a prisão preventiva ou outras medidas cautelares. Se descumprir a medida protetiva – que é crime, existe o perigo de deixar de ter a lesão corporal e partir para tentativa de homicídio”, alertou.

Segundo a promotora de Justiça Ana Maria Buoso, uma reunião realizada entre representantes da Secretarias Municipais, CRAS, Conselho Tutelar, Guarda Civil Municipal, Câmara Municipal, OAB-SP, Polícia Militar, USF e Unifaat, no final de setembro na SEMDAS debateu sobre a rede protetiva no Município.

Na ocasião constaram que o Conselho Municipal de Direitos da Mulher ainda não se encontra ativo devido à falta de interesse dos convocados a representantes, exceto pelo Sindicato dos Empregados do Comércio de Bragança e a USF. Para facilitar a adesão de membros, o Executivo Municipal pode alterar a lei municipal nº 4515/2016, para que pessoas de todos os gêneros pudessem integrá-lo. O vice-prefeito Amauri Sodré, na época prefeito em exercício, manifestou vontade de renovação do convenio com o Ministério Público para capacitação de Guardas Municipais.