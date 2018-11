“Tiro de Guerra 02-009” completa 100 anos

O Tiro de Guerra de Bragança Paulista (TG-02-009), comemora em novembro cem anos de atividades no município. Na segunda-feira, 22, os Subtenentes Francisco Eudes Morais da Cunha e Elvio Brenner Vilamaior receberam a reportagem da GB para contar a história do TG e como as atividades mudam a vida de muitos jovens que passam por ali.

Após uma pesquisa de imersão nos arquivos do Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa em História e Educação (CDAPH), da Universidade São Francisco (USF), o Subtenente Brenner contou com propriedade como surgiu o Tiro de Guerra. Ele destacou que na época os cidadãos bragantinos eram muito patriotas e solicitaram através de assembleias a presença de um TG na cidade.

Segundo ele, a história dos tiros de guerra no Brasil começam com o cidadão gaúcho Luiz Carlos Lopes, que trouxe o conceito de reservista da Suíça, em 1902. Na época o Ministério da Guerra adotou o Programa de Sociedade de Tiro, e em 1906 inaugurou em todo país este, que viria a ser o embrião dos Tiros de Guerra.

Em 26 de novembro de 1916, aconteceu a primeira assembleia para fundar o tiro de guerra no Município. As reuniões foram realizadas em abril, junho e agosto de 1917 para definir a diretoria e ali iniciaram as instruções para início das atividades, com ex-militares atuantes na comissão.

Em 11 de outubro daquele ano o General de Brigada Luiz Barbedo, comandante da antiga 6ª região, autorizou o funcionamento do “Linha de Tiro 464”. Em 10 de dezembro chegou o primeiro instrutor do exército, 2º Sargento José Francisco do Nascimento, que foi apresentado aos populares, autoridades e atiradores.

Na época as instruções aconteciam em dois períodos (manhã e tarde) com 90 atiradores cada, de idades distintas e de diversas camadas da sociedade. Os próprios atiradores e populares compravam as munições e fardamento através de arrecadações de bingos e quermesses. Mais tarde, com Olavo Bilac, o processo de seleção de reservistas seria modificado, parecido como conhecemos hoje.

O TG funcionou em diversas sedes em Bragança e chegou a funcionar onde hoje existe a Junta do Serviço Militar e as atividades eram realizadas na rua. No endereço da Av. Cel Daniel Peluso, 103, Jd. Morumbi, as instalações do TG funcionam desde 1957. Para se adequar as mudanças nas organizações dos Tiros de Guerra, em meados de 1925, o “Linha de Tiro 464”, passou a se chamar “Tiro de Guerra 013”, já em 1979, ganhou o nome que conhecemos hoje, “Tiro de Guerra 02-009”.

Durante as pesquisas no acervo da Universidade, Subtenente Brenner encontrou registros de consumo de munição, lista de nomes dos reservistas e até mesmo um jornal da época chamado “O Imparcial”, que acompanhava toda as atividades do Tiro de Guerra na cidade, desde exercícios de campo entre bairros. “Eles noticiavam sobre chegada de armamentos e até discursos “azeitados” exaltando a importância do TG no município”.

Na 2ª Guerra Mundial, os atiradores participaram da recepção dos voluntários da FEB – Força Expedicionária Brasileira, em 10 de agosto 1945. Na época os 38 cidadãos bragantinos atuaram pela participação do Brasil ao lado dos Aliados na Campanha da Itália.

O TG HOJE- O Subtenente Brenner destaca que os jovens chegam no Tiro de Guerra como adolescentes e saem maduros, com semblante de adultos. “No primeiro momento há um nivelamento, aqui são ensinados o respeito aos colegas, aprendem sobre camaradagem, valores de disciplina, respeito a bandeira e a hierarquia. Muitos pais agradecem pelo fato do filho ter feito o Tiro de Guerra devido a mudança no comportamento do atirador”.

Ele ressalta que muitos atiradores não conseguem arrumar emprego, e desmente o conceito equivocado de que o TG atrapalha a vida no trabalho dos jovens, pois os valores ensinados fazem com que jovem os leve pela vida toda e contribua para um profissional mais capacitado no mercado.

Para valorizar os rapazes que se destacam entre os 100 atiradores, são convidados cerca de 20 jovens para formação de monitor, que fazem o Curso de Formação de Cabo (CFC), com uma hora a mais de instrução durante dois meses e meio. Quando o serviço obrigatório é finalizado este jovem é promovido a cabo.

“Muitos chegam aqui sem motivação e perspectiva de futuro e responsabilidade social. Nós participamos de campanhas junto à Prefeitura, e nosso principal fator nesse período é procurar motivar e ajuda-los a escolher uma profissão.”, disse o Subtenente Eudes.

Dos apoiadores do Tiro de Guerra, os subtenentes Brenner e Eudes ressaltam os parceiros Popó Lanches, Supermercado Mendonça, Padaria Nova Cardoso, Hotel Santo Agostinho – que fornece a alimentação dos rapazes e Sérgio Fleming, que apoia fornecendo espaço de treinamento.

Eles destacaram a figuras do município que passaram pelo Tiro de Guerra, como o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Miguel Ângelo Brandi Junior, o advogado Osvaldo Zago e vice-prefeito Amauri Sodré.

Evento – Domingo, 4 haverá uma missa de comemoração dos 100 anos do Tiro de Guerra na Catedral Nossa Senhora da Conceição, na Praça Raul Leme, às 19h30. “Toda a população está convidada a prestigiar este momento importante da história bragantina”, destaca o subtenente Francisco Eudes Morais da Cunha.

Acesse ao encarte que circula na GB e GBNORTE, lembrando a trajetória do TG em Bragança desde a sua criação, registrada por um dos jornais da época, O Imparcial. Ver encarte