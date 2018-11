Jesus cobra atenção de secretários com moradores de rua

O prefeito Jesus Chedid, acompanhado do vice Amauri Sodré convocou secretários municipais para realização de ações enérgicas para diminuir e com o tempo erradicar o número de moradores de rua na cidade.

“Precisamos intensificar o trabalho para dar atendimento aos moradores de rua e devolvê-los as suas famílias. Quero todo empenho da SEMADS e da Segurança, no sentido de garantir ao indivíduo a saída permanente das ruas e retorno à vida em sociedade”, afirmou o prefeito. Ainda segundo o prefeito, não adianta só tirar da rua, oferecer comida e deixar retornar no dia seguinte, é necessário um trabalho mais profundo. “Quero agilidade no trabalho para resolver de vez a situação dessas pessoas com humanidade e respeito”, completou o prefeito.

Diante do decidido na reunião, na manhã desta quarta-feira, 31, as secretarias de Segurança e SEMADS reforçaram as fiscalizações na Praça da Bíblia, local com maior concentração de moradores de rua. Os Secretários farão relatório diário para avaliação da evolução do trabalho em razão das novas ações e na oportunidade o Secretária da SEMADS, Margarete Alvarenga pediu a colaboração da sociedade no sentido de não dar esmolas e doações a estás pessoas, eis que isto estimula que ela permaneça na rua.

A Prefeitura orienta os munícipes que, em vez de dar esmolas, doar produtos ou alimentos, encaminhe as pessoas em situação de rua aos serviços da SEMADS ou solicite uma equipe de Abordagem Social em qualquer ponto da cidade, basta entrar em contato com o Centro POP, pelo telefone 4032-6400 ou se dirigir ao Centro, localizado na Avenida Doutor Adriano Marrey Júnior, 967, na Penha.