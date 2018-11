CIDADE DIGITAL: Empresa tem seis meses para implantar pontos de acesso gratuitos

Na segunda-feira, 29, o prefeito Jesus Chedid assinou, na presença de secretários e representantes da empresa Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., a ordem de serviço para início da implantação dos pontos de acesso gratuitos do programa Cidade Digital.

Na primeira fase da implantação, serão 27 PAP’s – pontos de acesso público, com capacidade de comportar até 512 usuários simultâneos por ponto. O aplicativo do programa possibilitará Login via rede social; Redirecionar usuário para URL de escolha; Envio de e-mails para incentivo a visitas; Envio de mensagens SMS; Possibilidade de acompanhar o engajamento por localização, dispositivo ou zonas; Campanhas de agendamento (estabelecimentos, prefeituras, empresas); Segmentar visitantes com base de dados (filtros); Banners; Rastreio de usuários, facilitando campanhas de fidelidade; Venda de patrocínio e banners (eventos, produtos, campanhas, agendas).

O sistema de gerência de usuários permitirá a visualização de um resumo básico dos dados coletados, dos usuários online informa o nome dos conectados na rede. O aplicativo possibilita enviar mensagens SMS ou PUSH.

Há ainda a possibilidade de monetização da rede por meio de convênios com associações e entidades afins, fomento ao comércio e ao turismo e divulgação de informações selecionadas.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e responsável pelo Setor de Convênios, Cristhian Conte, os convênios que possibilitaram a disponibilização desse serviço são dois convênios de 2014, um com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – DADETUR, e outro com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. Dos 27 PAP’s, 12 são do convênio com o MCTI e 16 com o DADETUR, 1 PEAS – ponto de enlace e acesso social e 1 SGI – solução gerenciadora da infraestrutura, estes serão implantados no Palácio Santo Agostinho.

Foram R$1.001.069,34 oriundos do DADETUR e R$400.000,00 da União, com uma contrapartida de R$103.024,00 prevista para o Município. A Prefeitura conseguiu na licitação uma economia de R$484.093,34, sendo que a empresa executará o projeto por R$1.020.000,00.

Segundo o prefeito Jesus, a Administração utilizará o valor economizado para a ampliação do serviço com a instalação de mais pontos, além dos pré-estabelecidos. Ele solicitou ao representante da empresa Telemática, o diretor Paulo Roberto Mello, para que a empresa seja responsável e cumpra o prazo estabelecido de 6 meses para a execução.

Pontos de acessos ficarão nos seguintes locais: Prefeitura de Bragança Paulista; Fundo Social de Solidariedade; Câmara Municipal; Mercado Municipal Waldemar Toledo Funck; CILES Florisvaldo Grasson, no Lavapés; Ginásio Municipal de Esportes Dr. Lourenço Quilici; Ginásio Municipal de Esportes Rubens Batazza, na Planejada II; Centro Comunitário Padre Aldo Bolini; Comunidade Sorriso, no Cruzeiro; Centro Comunitário Mauro Baúna Del Roio, no Saada CDHU; Rodoterminal Urbano; 4 pontos no entorno do Lago do Taboão; Lago do Orfeu; Lago Tanque do Moinho; Praça 9 de Julho; Praça Raul Leme; Praça Santa Isabel; Praça Cel. Jacinto Osório; Jardim Público; Estádio de Futebol Nabi Abi Chedid; Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta); Praça da Igreja Nossa Senhora Esperança, no Parque dos Estados; Concha Acústica; e Portal na Avenida Dom Pedro I.