Horário de verão começa neste domingo

Começa no domingo, 4, às 23h59, o horário de verão em 10 estados e Distrito Federal. A mudança vale até 17 de fevereiro de 2019.

Desta vez o horário de verão foi encurtado em razão das eleições presidenciais, geralmente a mudança ocorre no terceiro domingo do mês de outubro.

Atenção para o ajuste do relógio, que devem ser adiantados em uma hora. O horário é adotado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.

Fim do Horário de Verão – Um estudo realizado pelo Ministério de Minas Energia apontou queda na efetividade da mudança, uma vez que o consumo de eletricidade não estava mais ligado diretamente ao horário, mas sim à temperatura. Os picos de consumo foram registrados nas horas mais quentes do dia.