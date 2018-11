Janaina Paschoal e Edmir Chedid podem disputar presidência da ALESP

A deputada estadual Janaina Paschoal, eleita com mais de 2 milhões de votos pelo PSL, foi indicada pelo partido para concorrer a presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo, segundo informou o senador eleito Major Olímpio. Outro nome que corre por fora é do veterano Edmir Chedid (DEM), reeleito para seu sétimo mandato. No entanto o atual presidente Cauê Macris também almeja a reeleição, porém sua imagem está um tanto desgastada por causa de um contrato de R$35 milhões celebrado com uma agência de publicidade para divulgar a Casa e por ter negligenciado contratos como os da TV ALESP e de manutenção. Já Edmir Chedid, considerado pelos seus pares como experiente, competente e eficiente, tenta se viabilizar, discretamente.

Segundo observadores, Chedid circula bem entre todas as bancadas, inclusive na do PT que é a segunda maior da Casa para a próxima legislatura. Esse fator daria mais estabilidade ao governador Doria no início de seu governo. Ponderam ainda as mesmas fontes, que os parlamentares se preocupam com a possibilidade do PSL chegar a Mesa considerando a inexperiência dos deputados da bancada eleita com a atividade parlamentar.