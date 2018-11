Do “Impeachment” às eleições do último domingo

Para o petismo, a retrospectiva 2016/2018 não poderia ser pior: o ícone Lula está condenado, preso e responde a vários processos graves; Dilma sofreu “Impeachment” e não foi eleita senadora pelo Estado de Minas Gerais; agora, Fernando Haddad perdeu as eleições para o Ex-Capitão do Exército e Deputado Federal Jair Messias Bolsonaro; nem o apoio de Ciro Gomes conseguiram, e, para piorar, o irmão deste, Cid Gomes, esculhambou geral, em reunião do Partido dos Trabalhadores (PT).

Particularmente, penso que o “start” de todos esses acontecimentos foi o “impeachment”, rotulado com a alcunha de “golpe”, pelos petistas, apesar de haver previsão legal.

Perguntas que ficaram no ar: a.) o Ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva teria sido preso, caso Dilma permanecesse no poder? b.) se livre e candidato, o petista teria sido eleito? Nunca saberemos, mas é fato que o destroçamento da esquerda teve início com a queda de Rousseff e a consequente posse de Michel Temer.

É fato que, enquanto tramitava o impeachment, Lula não fincou posição firme a favor de sua companheira e sucessora; deixou rolar.

Na sequência, Antonio Pallocci, também conhecido como “Italiano”, “destravou a língua” e detonou seus companheiros, ensaiando uma delação premiada. Deve ter muito mais a contar, aguardemos.

Sem dúvida, a divulgação da conversa telefônica entre Dilma e Lula e da delação de Pallocci abalou as estruturas e fez ruir o plano de perpetuação no poder, que quase foi instalado, em caráter definitivo, não fosse a forte, corajosa e competente atuação do juiz da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, o paranaense de Maringá Dr. Sérgio Fernando Moro.

A possível nomeação de Moro, para o cargo de Ministro da Justiça, e futura posse como Ministro do Supremo Tribunal Federal está tirando o sono da “Turminha da Lava-Jato”. Se havia a possibilidade de Lula ser indultado, caso Haddad vencesse, com a futura posse de Bolsonaro e ulterior nomeação de Moro o cenário deverá ficar diametralmente inverso. Trocando em miúdos: muita gente vai ver o sol nascer quadrado, por muito tempo! É possível que haja otimização da autonomia e fortalecimento natural das Polícias e a da Justiça. Moro é um emblema mundial de combate a corrupção, versão brasileira do juiz italiano Giovanni Falcone, que combateu a Máfia Siciliana, mas que não teve a mesma sorte, sendo assassinado em 1992, em Palermo.

Para Bragança Paulista, os resultados não poderiam ter sido melhores, pois o Deputado Edmir Chedid, reeleito, está alinhado e apoiou o Governador eleito João Dória, que está com Bolsonaro. Esperamos que, desta vez, Edmir consiga a tão sonhada duplicação das rodovias Bragança-Itatiba e Bragança-Socorro, bem assim outros investimentos para nossa região. Segundo consta, estava tudo certo, mas Geraldo Alckmin teria tirado referidos investimentos do mapa orçamentário do Estado de São Paulo. Para melhorar, houve esmagadora vitória de Bolsonaro e expressiva votação em Dória, em nossa cidade.

Enfim, os partidos de esquerda voltaram a ser oposição, mas estão muito enfraquecidos e sem líderes emblemáticos. Haddad, derrotado, parece ser o nome mais forte, no momento, mas não tem carisma e foi um péssimo prefeito de São Paulo. As chances de Lula ser libertado são remotas e outros processos estão prontos para julgamento, havendo risco potencial de novas condenações. O Governo de São Paulo está, há décadas, nas mãos dos “Tucanos” do PSDB, e seu novo Governador, João Dória, se tornou a figura mais importante do Partido, porém, diferentemente do Professor Fernando Haddad, sagrou-se vitorioso, duas vezes, em dois anos, galgando o cargo de Prefeito da maior cidade do País, e, agora, assume o Governo da “Locomotiva do Brasil”.

Na expectativa do romper do Ano Novo, à espera de dias melhores, sabemos que não haverá milagre, pois o País foi saqueado e atravessa terrível crise moral, ética e econômica, mas já podemos sentir o ar da liberdade, da fé e da esperança, que nos manterá vivos, confiantes e muito mais fortes.