Frase: “Triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar.” (Sun Tzu)

Paulo Alberti Filho

TRANSIÇÃO -1

O governador eleito, João Doria Junior (PSDB), escalou seu vice, Rodrigo Garcia (DEM) para conduzir a transição de governo para a posse. Antes da posse está a incumbência de revisar o orçamento do Estado junto com os deputados. Na mira, o corte de R$ 1bilhão incluso pelo governo Márcio França, supostamente para fins eleitoreiros. A Assembleia congelou a discussão do orçamento por causa disso e mais ainda por causa da extinção do Ipesp (Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo) , que também geraria uma fortuna aos cofres do estado. Passadas as eleições os dois assuntos, entre outros, devem voltar para a pauta e a Peça Orçamentária poderá ser votada até o final do ano. Tomara.

TRANSIÇÃO -2

O presidente eleito Jair Bolsonaro também já começou tratar da transição com o presidente Michel Temer. Em Brasília as coisas estão menos difíceis porque Temer é desafeto do PT e não disputou a eleição. A expectativa é que os verdadeiros números da catástrofe petista venham ao conhecimento público.

O QUE MUDA NA REGIÃO

A eleição de Doria é prenuncio de um tratamento melhor por parte do governo do estado para com Bragança e região. Essa expectativa é motivada pela ação do deputado Edmir Chedid, reeleito expressivamente entre os mais votados, e pela proximidade política e pessoal com o vice Rodrigo Garcia. Não esperemos bondades de Doria. Esperemos que não atrapalhe os projetos, obras e benefícios conquistados pelo deputado Edmir e prejudicados pela inércia ou perseguição dos governos Alckmin e França. Eles não prejudicaram o deputado, prejudicaram Bragança e região.

CEI DA ABBC

Ainda está entalada na garganta de milhares de bragantinos a posição política-predatória e protecionista dos nove vereadores que votaram contra o relatório final da CEI da ABBC, empresa que administrou perdulariamente a saúde em Bragança durante o governo petista.

Seis dos nove vereadores (Gabriel Gonçalves, Bugalu, Natanael, Mário B. Silva, Marcus Valle e Quique Brown), que votaram contra o interesse da população em desvendar a caixa preta da ABBC, são suspeitos porque, reeleitos, participaram de alguma forma da administração do PT; dois, João Carlos Carvalho e Basilio Zecchini Filho devem ter agido por ira política e por último, o vereador Moufid Doher que foi cúmplice da gestão petista.

A vereadora Fabiana Alessandri, veterana raposa da política e com larga experiência em estratégia legislativa, quando se trata de votação importante, não compareceu na sessão. Poderia ser incluída no rol dos seis vereadores reeleitos e partícipe da gestão do PT.

Os menos esclarecidos podem achar que a maioria que votou contra, é oposição a administração Jesus/Amauri. Creio que são mais cúmplices do PT do que oposição. Enfim, Bragança continua sem saber quem foi quem e quem fez o que, no caso da ABBC, porque as denúncias são muito graves e envolvem muito dinheiro público.

PARA TODOS

Durante a semana muitas pessoas estranharam a presença da vereadora Fabiana Alessandri na Secretaria de Serviços da Prefeitura. Não sei porque essa estranheza, considerando que os secretários municipais têm também como função receber todos os vereadores que o procuram, independentemente da posição política.

ESPECULAÇÃO

Nas rodinhas, ou nos senadinhos, começaram a especulação sobre a sucessão de Jesus em 2020. Tem gente ressuscitando fantasmas.

PERGUNTAR NÃO OFENDE

Está aumentando o acúmulo de lixo em vários locais da periferia. Alguns certamente são por falta de respeito de moradores ou comerciantes que não se importam com a saúde pública. Onde estão os agentes fiscalizadores do meio ambiente e da saúde pública? Tricotando?

OBRAS PARALISADAS

Várias obras iniciadas e patrocinadas pelo Estado e União estão paralisadas em Bragança. A GB está levantando junto a Prefeitura a razão desse desperdício.

QUEM AVISA…

A Divisão Regional de Campinas, do Departamento de Estradas de Rodagem, responsável pela administração das rodovias da região e a Polícia Rodoviária devem ficar atentas ao tráfego irregular de máquinas pesadas e tratores agrícolas pelas Alkindar Junqueira e Capitão Bardoíno. Mais uma vez fica o alerta, antes que uma tragédia aconteça.

100 ANOS DO TIRO DE GUERRA

O Tiro de Guerra 02-009 está completando 100 anos de sua criação. Um marco da formação de cidadania e patriotismo de milhares de bragantinos. Nos dias de hoje os valores e símbolos da Pátria não são comemorados e exaltados como antes. Os desfiles cívicos em datas que saúdam a cidadania, o civismo e o patriotismo dos brasileiros estão arrefecidos.

Porém, o Tiro de Guerra segue na sua missão de despertar esses sentimentos nos jovens, auxiliando na formação do caráter e do amor à Pátria.

No próximo dia 9 o Subtenente Eudes, instrutor chefe do TG e demais autoridades do Exército e civis promovem evento para comemorar o centenário.

A GB e a GB Norte circulam hoje com encarte lembrando a trajetória do TG em Bragança desde a sua criação, registrada por um dos jornais da época, O Imparcial.

Um trabalho do Subtenente Brenner que está deixando a cidade e do Subtenente Eudes que está chegando. Parabéns!

REFLEXÃO: SALMOS 41: 1-13

1-Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre; o SENHOR o livrará no dia do mal.

2-O Senhor o livrará, e o conservará em vida; será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos.

3-O Senhor o sustentará no leito da enfermidade; tu o restaurarás da sua cama de doença.

4-Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim; sara a minha alma, porque pequei contra ti.

5-Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: Quando morrerá ele, e perecerá o seu nome?

6-E, se algum deles vem me ver, fala coisas vãs; no seu coração amontoa a maldade; saindo para fora, é disso que fala.

7-Todos os que me odeiam murmuram à uma contra mim; contra mim imaginam o mal, dizendo:

8-Uma doença má se lhe tem apegado; e agora que está deitado, não se levantará mais.

9-Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar.

10-Porém tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê o pago.

11-Por isto conheço eu que tu me favoreces: que o meu inimigo não triunfa de mim.

12-Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre.

13-Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e Amém.