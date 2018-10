Universitário alega que andava com arma de airsoft para defesa pessoal

Atualizada às 19h43

A GB, acompanha o caso desde a denúncia de que o universitário estava armado na Universidade São Francisco. Ele foi detido e encaminhado à DISE, onde foi autuado por porte de munição restrita. No início da noite, a reportagem da GB apurou que o jovem V.P. de 30 anos alegou que carregava uma arma de airsoft e dois canivetes em sua mochila por motivos de segurança. Ele diz que tem medo de ser agredido por algumas rixas do passado, nas quais algumas pessoas acabaram presas e que carregando a arma conseguiria intimidar e correr. O jovem alega ainda que passa por tratamento psiquiátrico e que, juntamente do médico, suspendeu a medicação. Porém ele diz que retornará aos tratamentos, já que tem apresentado quadros de paranoia associada a uma “fobia social”, onde tem medo de ser sequestrado, agredido e até morto.

Leia mais

Universitário é visto com arma na USF e causa pânico entre alunos

O jovem ainda diz, que nunca ameaçou ninguém, explicando que às vezes, em um descuido, deixou um canivete a mostra. Ele ainda disse que é praticante assíduo do esporte “airsof”, que simula “ combates de guerra” entre seus praticantes, que, divididos em dois times e com armas que realmente simulam as reais, se vestem com uniformes militares e atiram nos adversários em busca de objetivos.

Por esse motivo a polícia encontrou em sua casa várias armas de airsoft, luneta, mira a laser que ele alegou usar apenas para praticar airsoft. Um bastão com arame farpado, uma réplica do seriado americano The Walking Dead, que segundo ele relatou a GB, por ser fã do seriado tinha o bastão como decoração na parede.

Além desse material foi encontrada uma munição de Magnum 357, que é de uso restrito das Forças Armadas, que ele alega ter encontrado no chão do estande de tiro que frequenta, e algemas.

Após ser autuado por uso de munição restrita as Forças Armadas o universitário segue preso e aguarda audiência de custódia no fórum local, para saber se continuará preso.