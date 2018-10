Universitário é visto com arma na USF e causa pânico entre alunos

Canil GCM e DISE estiveram no local e averiguaram que armas eram de brinquedo; rapaz foi preso por porte de munição

Na manhã de terça-feira, 30, o Canil da Guarda Civil Municipal foi acionado por um aluno da Universidade São Francisco (USF), que presenciou um colega portando um revolver dentro do campus, simultaneamente, policiais da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, comandados pelo Delegado Wagner Luiz Lioli Modesto, também receberam a mesma informação. De pronto todo efetivo da especializada se juntou ao efetivo do Canil no local dos fatos e realizou a abordagem do rapaz. Identificado como V.P. 30 anos, constatou-se, durante revista pessoal, que ele portava em sua mochila uma arma airsoft, muito semelhante a uma pistola de verdade, e dois canivetes. Ele ainda admitiu aos policiais ter mais armas em sua residência. Sendo assim as equipes se deslocaram até a casa do jovem, onde ele franqueou a entrada da Polícia e acompanhou as vistorias. Foram encontrados uma munição de Magnum .357, restrita as Forças Armadas, que V. alega ter achado no chão de um estande de tiro, uma mira laser também de uso restrito e uma luneta, que ele alega usar apenas para praticar airsoft, algemas, arsenal de armas airsoft, incluindo um simulacro de uma metralhadora, todas sem a sinalização laranja obrigatória, além de uma carteira de identificação da Marinha do Brasil e um taco de beisebol enrolado com arame farpado.

Universitário alega que andava com arma de airsoft para defesa pessoal

Para a GB, V.P. disse que levou a arma na Universidade por estar sendo ameaçado por outros estudantes e alegou que o taco de beisebol estava na sua casa por ser fã da série de TV norte-americana The Walking Dead.Que ele mantinha o taco como um enfeite de parede.

Dr. Wagner disse a GB que o rapaz alegou ser praticante de airsoft. Informou ainda que há estudantes que deixaram de frequentar as aulas após ameaças de V.P.

Segundo levantado, o jovem apresenta quadros de paranoia e mania de perseguição e que ele passa por acompanhamento psiquiátrico.

Em nota, a assessoria da Universidade informou que tomou conhecimento da existência de comentários veiculados em redes sociais alusivos à segurança interna ao Campus Bragança Paulista, e informa que já adotou as medidas necessárias, inclusive externas, para garantir a integridade e segurança de todos os discentes, docentes, funcionários e demais pessoas que frequentem o campus.

V.P. foi conduzido ao Plantão Central da Polícia Civil onde foi autuado no Estatuto do Desarmamento por porte de munição de uso restrito às Forças Armadas e será apresentado em audiência de custódia.

Armas Airsoft e Munição – Segundo a lei da Fiscalização de Produtos Controlados, Decreto nº 3.665/2000, a munição Magnum .357 é de uso permitido apenas por oficiais ou restrito as Forças Armadas.

Ainda de acordo com o decreto, o airsoft é um esporte regulamentado pela portaria 002-COLOG, de 26 de Fevereiro de 2010, se enquadra na categoria de armas de pressão e não é simulacro. A legislação impera que armas de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola tipo airsoft devem apresentar uma marcação na extremidade do cano na cor laranja fluorescente ou vermelho “vivo” a fim de distingui-las das armas de fogo.

Na delegacia, a reportagem comparou o peso de uma arma de airsoft com uma arma de fogo e constatou que a aparência e peso são realmente semelhantes, salvo detalhes que somente oficiais de segurança podem identificar mais de perto. Por isso que nesta categoria a sinalização colorida se faz necessária.

As armas de airsoft podem ser adquiridas no mercado sem a necessidade de registro. Nesta categoria, exige-se certificado de registro apenas para armas de pressão a gás, de qualquer calibre e nas de mola com calibre acima de 6 mm, por ser de uso restrito.

O transporte das armas de pressão de airsoft (mola e calibre menor que 6mm), pode ser feito com nota fiscal original, comprovante da origem lícita da aquisição e forma discreta, não podendo ser conduzida ostensivamente.