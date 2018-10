Líderes mundiais parabenizam presidente eleito

Segundo o parlamentar Onyx Lorenzoni (DEM-RS), indicado para a Casa Civil, o primeiro compromisso de Bolsonaro será no Chile. O compromisso foi acertado com o presidente chileno Sebastián Piñera. O objetivo é impulsionar um projeto de crescimento da região.

Outra viagem ao exterior que está na programação é para os Estados Unidos. Ainda no domingo o presidente recebeu uma ligação de Donald J. Trump parabenizando-o pela eleição histórica. Jair Bolsonaro manifestou desejo de aproximar ainda mais as duas nações.O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kang, parabenizaram o presidente eleito. O russo enviou um telegrama enquanto o governo chinês se pronunciou por meio do representante internacional, apontando vontade de fortalecer e cooperar dentro do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Putin manifestou desejo de unir ainda mais as relações russo-brasileiras, em toda gama de relações, assim como nas Nações Unidas, G20, Brics e outras estruturas.

Líderes latino-americanos Maurício Macri, presidente da Argentina, Sebastian Piñera, presidente do Chile, Mario Abdo Benítez, presidente do Paraguai e Enrique Peña Nieto, do México, também parabenizaram Jair Bolsonaro através das redes sociais e por meios oficiais.