Mais da metade dos eleitores de Bragança votaram em Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PSL) é o novo presidente do Brasil. Ele obteve 55,13% dos votos válidos (57,79 milhões de votos absolutos) no segundo turno da eleição presidencial. Fernando Haddad (PT) ficou com 44,87% dos votos válidos (com um total de 47,04 milhões votos de eleitores). O segundo turno teve ainda 11,08 milhões de votos nulos ou brancos (9,57% do eleitorado). Não compareceram à votação 31,37 milhões de brasileiros (21,30% do eleitorado).

Em Bragança a votação em Bolsonaro foi expressiva: 67.605 votos (79,91%). Haddad obteve 16.995 votos na cidade, o que representa 20,09%.

Dos 125.151 eleitores de Bragança, houve comparecimento de 96.673 e 28.480 se abstiveram.

MINISTÉRIOS- Jair Bolsonaro confirmou até agora apenas três futuros ministros: o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-DF), articulador político da candidatura, na Casa Civil; o economista Paulo Guedes, na Fazenda; e o general da reserva do Exército Augusto Heleno, no Ministério da Defesa. O presidente eleito se comprometeu a ocupar o alto escalão de sua administração com nomes técnicos e sem compromisso de agradar partidos aliados.