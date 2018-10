Amanhã tem reunião sobre o Plano Diretor

A Prefeitura e a Universidade São Francisco seguem com os trabalhos para a revisão e atualização do Plano Diretor do Município. As câmaras temáticas avançam na definição do diagnóstico das áreas envolvidas e agregam participação popular no processo de levantamento de dados e informações. Amanhã haverá reunião pública com o objetivo de colher mais informações que comporão o diagnóstico do projeto de revisão do Plano Diretor. A reunião acontecerá às 19h, na Câmara Municipal.

O Plano Diretor do município é o instrumento básico que define a política de desenvolvimento territorial das cidades e tem como objetivos a promoção do desenvolvimento urbano, a ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes, pautados pelo respeito aos seus aspectos físicos, sociais, econômicos e ambientais.

CONCIDADE- Membros do Conselho Municipal da Cidade e de Política Urbana- Concidade devem se reunir no dia 21 de novembro, às 18h, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, localizada à Rua Waldemar Martins Ferreira, 315, Jardim América, para também discutir sobre a revisão.