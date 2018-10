Doria vence e deputado Edmir Chedid reafirma liderança regional

O segundo turno das eleições para presidente e governador determinou mais uma vez que Bragança e região mantêm hegemonia política liderada pelo deputado Edmir Chedid e pelo prefeito Jesus Chedid. O avanço nas urnas do candidato eleito João Doria Junior, com relação ao primeiro turno, deveu-se pela atuação do deputado e correligionários na campanha do segundo turno. Foram 17 carreatas que mobilizaram milhares de pessoas em torno das candidaturas BolsoDoria. Os resultados das urnas comprovam (veja o quadro abaixo). No primeiro turno Doria obteve em Bragança 35.896 votos, no segundo 56.644 que significam 70,9% dos votos totalizados. Jair Bolsonaro avançou mais ainda: No primeiro turno obteve 53.920 votos, no segundo 67.605 ou 79,9% dos votos. Com a eleição polarizada em dois nomes para governador e presidente, a campanha revestiu-se também de uma disputa local e regional onde o social/democrata impuseram às esquerdas PSB/PT esmagadora derrota.

Para Bragança e região, a vitória de João Doria (PSDB) cuja campanha foi coordenada pelo deputado Edmir Chedid (DEM) na região bragantina e circuito das águas, tem um significado importante, considerando também que o vice de Doria, Rodrigo Garcia, é do Partido Democratas e aliado político de Chedid desde 1994, quando ambos se elegeram deputado estadual pela primeira vez. Esse fator determina que, mantida a fidelidade dos eleitos, a região bragantina, circuito das águas e outras cidades onde Edmir Chedid atua politicamente, não sofrerá os entraves que geralmente os interesses políticos adversos provocados por adversários que rondam o Palácio dos Bandeirantes e secretarias estaduais, promovem. Acredita-se que as obras e outros benefícios importantes que estão travados por esses interesses contrários, serão liberados a partir de 2019 sem a perseguição política havida até agora. Obras de duplicação e ampliação de rodovias, de vicinais, outras de extremo interesse social nas áreas de educação, habitação, saúde etc, sejam liberadas com mais celeridade.

PREFEITO – Ontem, o prefeito Jesus Chedid (DEM) disse à GB que a vitória de BolsoDoria na região bragantina e circuito das águas foi muito importante, principalmente porque o vice-governador eleito, Rodrigo Garcia, é aliado e amigo do deputado Edmir desde 1994. “As 17 carreatas promovidas pelo deputado Edmir Chedid, a intensificação da campanha no segundo turno contribuíram decisivamente para a vitória de João Doria e de Jair Bolsonaro na região, elevando significativa a votação. Isso é muito importante para Bragança e região porque abre portas para que as obras projetadas e outras paralisadas desde gestões passadas, além de vários benefícios, sejam liberados para os próximos dois anos do meu mandato como prefeito”, conclui o prefeito Jesus Chedid.

COM DORIA – No domingo logo após a confirmação dos resultados das urnas, o deputado Edmir Chedid e o vice-prefeito Amauri Sodré foram até a casa do governador eleito João Doria Junior para cumprimentá-lo e levar o abraço dos bragantinos pela importante vitória. O governador eleito enalteceu o trabalho, a confiança, o apoio e a dedicação do deputado Edmir pelo trabalho regional ao prefeito Jesus e do vice Amauri e da população bragantina por lhe proporcionar 70,9% dos votos do colégio eleitoral local.