Associação das prefeituras apresenta projetos para o turismo

Representantes da Prefeitura de Bragança estiveram na cidade de São Roque, dia 20, para participar da 4ª Reunião de Prefeitos da Associação das Prefeituras das Cidades Estâncias – APRECESP. Na ocasião, foram apresentados programas, ações do Ministério do Turismo (MTUR) e parcerias.

Entre as ações apresentadas durante o evento estão: Prodetur + Turismo, Programa de Regionalização do Turismo, Programa Fungetur, Programa Cadastur, Programa de Apoio a Eventos de Marketing, Programa de Apoio a Eventos Geradores de Fluxo Turístico e Programa de Qualificação.

“Estamos trabalhando para melhorar a posição do município, trazendo qualificação ao trade, fechando parcerias com SENAC, SEBRAE e, principalmente, se adequando a política nacional do turismo para trazer mais investimentos a nossa cidade. Com isso, sem dúvida, vamos gerar mais emprego e agregar o turismo a economia da cidade para o crescimento e desenvolvimento”, salientou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Vanessa Nogueira.

Participaram desse encontro Prefeitos, Vice-prefeitos, Secretários Municipais, vereadores e demais representantes das Estâncias Paulistas Balneárias, Climáticas, Hidrominerais e Turísticas. De Bragança , estiveram presentes o vice-prefeito Amauri Sodré, representando o Prefeito Jesus Chedid e a secretária Vanessa Nogueira.