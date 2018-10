PAT divulga mais de 40 vagas de emprego

Se você está procurando emprego o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Bragança, tem disponíveis 47 vagas nesta semana para os níveis médio e fundamental de escolaridade.

Para se cadastrar basta comparecer ao PAT (Rua Cel. Teófilo Leme, 1.240, centro, no piso superior do Mercado Municipal) de segunda a sexta, das 8h30 ás 16 horas, levando carteira de trabalho, de identidade e CPF.

Confira as vaga – Açougueiro, Agente Funerário, Ajudante de Polidor de Veículos, Atendente Balconista (Temporário), Atendente de Lanchonete, Atendente de Lojas (PCD), Auxiliar Administrativo (PCD), Auxiliar de Manutenção Predial (Categ. B), Carpinteiro, Conferente de Carga e Descarga, Cozinheiro Geral, Cozinheiro Industrial, Mecânico de Auto em Geral (Categ. B), Mecânico de Empilhadeira, Mecânico de Manutenção de Automóveis (Meio Oficial), Mecânico de Motor a Diesel (Categ. C), Mecânico de Refrigeração, Mecânico Eletricista de Automóveis (Meio Oficial), Monitor de Sistemas Eletrônicos (Monitoramento), Motorista Carreteiro (Categ. C), Motorista Carreteiro (Categ. D), Motorista Carreteiro (Categ. E), Oficial de Serviços Gerais, Oficial de Serviços Gerais (Categ. B), Operador de Eletroerosão por Penetração, Operador de Empilhadeira (Elétrica), Pintor Industrial, Professor de Inglês, Soldador (Categ. B), Vendedor Interno (Categ. AB), Vendedor Interno (de Automóveis), Vendedor Interno (Temporário), Vendedor Pracista (Categ. D) e Vendedor Pracista (Externo) (Categ. A/B)