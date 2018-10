Plano Diretor: Reunião para revisão será dia 31

Será realizada na próxima quarta-feira, 31, às 19h reunião pública para sobre a área do meio ambiente, com o objetivo de acolher informações que comporão o diagnóstico do projeto de revisão do plano diretor. A reunião será realizada no auditório Nantala Bádue na Câmara Municipal de Bragança Paulista.

Estão convidadas todas as pessoas interessadas no tema, ONGs, Associações, Conselhos e Entidades ligadas ao tema ambiental.