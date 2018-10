Secretaria de Serviços intensifica trabalhos nas estradas rurais

Durante a última semana, a secretaria municipal de Serviços, deu continuidade aos trabalhos de manutenção nas estradas rurais. Foram atendidas a Estrada Municipal José Vaccari, do bairro Serrinha; nos bairros Agudo dos Frias, Biriçá do Valado, Bacci, Varginha e no loteamento Rosas do Sul, localizado na rodovia Alkindar Monteiro Junqueira. Também para garantir o melhor tráfego, foi realizada manutenção, recapeamento, tapa buracos nas vias urbanas. Com o início da temporada de chuvas, a Prefeitura também intensificou os serviços de manutenção, roçagem e capina de mato, limpezas de bueiros nos bairros do Bacci, Cruzeiro e Matadouro, além de lançar a campanha “Calçada Limpa”.

Parques e Jardins – Na área de Parques e Jardins, a equipe realizou o plantio de flores nas rotatórias da Avenida dos Imigrantes e Antônio Pires Pimentel – parte da nova fase de revitalização da cidade. E também estiveram na Avenida Europa, Jardim Júlio Mesquita, Bocaina, Praça Luiz Ceballo Guerreiro (Jardim Recreio), Secretarias Municipais de Segurança e Defesa Civil e da Juventude, Esporte e Lazer. Os trabalhos de corte e poda de mato foram feitos na Planejada, no CILES do Jardim Recreio, Jardim América. Também fizeram manutenção e pintura nos CILES do Jardim Recreio, Jardim São Miguel e da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, nas Praças Belo Horizonte e Coronel Jacinto Osório e no Jardim Águas Claras.