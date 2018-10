Município terá 27 pontos de acesso gratuito à internet

Em breve, Bragança contará com diversos pontos de acesso público e gratuito à internet. Os serviços serão executados por meio do Programa Cidade Digital com recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – DADETUR e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC.

A Prefeitura acredita que o programa contribuirá com o desenvolvimento da cidade, por isso empenhou esforços para a retomada dos respectivos convênios junto aos Governos Estadual e Federal. Implantar a Cidade Digital possibilitará uma série de benefícios para o Município, como maior vínculo social, inclusão digital, democratização do acesso à informação, produção de dados para a gestão pública e aquecimento das atividades oferecidas.

Será assinada a ordem de serviço pelo prefeito Jesus Chedid para a empresa vencedora da licitação, Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., dar início a implantação dos serviços. Serão R$1.020.000,00 investidos no projeto, que tem o prazo de seis meses para a execução.

O objetivo do Cidade Digital é melhorar a gestão e o acesso do cidadão a serviços públicos por meio da conexão à banda larga, prevê a modernização da gestão pública com a implantação da infraestrutura de conexão entre os órgãos públicos e o acesso à população a serviços de governo eletrônico. Nesse sentido, o intuito é dar apoio à implementação de redes sem fio ou híbridas que interliguem esses órgãos para aumentar a eficiência administrativa e implantar serviços públicos eletrônicos. Os pontos de acesso público serão distribuídos nos seguintes locais: Prefeitura; Fundo Social de Solidariedade; Câmara Municipal; Mercado Municipal Waldemar Toledo Funck; CILES Florisvaldo Grasson, no Lavapés; Ginásio Municipal de Esportes Dr. Lourenço Quilici; Ginásio Municipal de Esportes Rubens Batazza, na Planejada II; Centro Comunitário Padre Aldo Bolini; Comunidade Sorriso, no Cruzeiro; Centro Comunitário Mauro Baúna Del Roio, no Saada CDHU; Rodoterminal Urbano; 4 pontos no entorno do Lago do Taboão; Lago do Orfeu; Lago Tanque do Moinho; Praça 9 de Julho; Praça Raul Leme; Praça Santa Isabel; Praça Cel. Jacinto Osório; Jardim Público; Estádio de Futebol Nabi Abi Chedid; Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta); Praça da Igreja Nossa Senhora Esperança, no Parque dos Estados; Concha Acústica; e Portal na Avenida Dom Pedro I.Com o desconto obtido no processo licitatório, de quase meio milhão de reais, a administração terá recursos para investir em mais pontos de acesso, planejando a ampliação dos pontos na zona norte da cidade.