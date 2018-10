Nove vereadores rejeitam parecer final da CEI da ABBC

Os vereadores rejeitaram, por 9 votos a 8, o parecer da Comissão Especial de Inquérito-CEI que investigou a execução e prestação de contas dos contratos da Organização Social Associação Brasileira de Beneficência Comunitária- ABBC, responsável pela atenção básica, urgência e emergência em Bragança em anos anteriores. O documento foi apresentado ao Plenário como projeto de resolução 5/18, tendo como conclusão irregularidades, que levariam ao encaminhamento dos autos ao Ministério Público, Tribunal de Contas e ao prefeito Jesus Chedid para análises mais detalhadas.

Sidiney Guedes, relator da CEI, informou no parecer um resumo do trabalho realizado pela Comissão. Dentre os apontamentos, incluiu trechos dos depoimentos colhidos ao longo das investigações, especialmente dos secretários de Saúde que atuaram na gestão compartilhada entre muncípio e OS.

“Não tiro uma vírgula do que foi citado e lido aqui nessa noite. Tenho a consciência e tranquilidade de que narrei os fatos trazidos pelos que foram ouvidos pela CEI. Foram meses em que estivemos acompanhando os depoimentos”, disse Sidiney no início da votação.

O vereador recebeu apoio do presidente da Comissão, Claudio Moreno. “Foi uma honra participar de uma CEI na Câmara. Esse é o fundamento do Legislativo: fiscalizar. Agradeço aos colegas que comigo fizeram esse trabalho. Imagino que a Câmara precise reforçar esse tipo de trabalho de fiscalização, esse ponto é muito importante”, disse.

Rita Leme, que também fez parte da CEI, falou na sequência, justificando o voto favorável. Ditinho Bueno do Asilo, Marco Antonio Marcolino, Paulo Mário Arruda de Vasconcellos e a presidente Beth Chedid também apoiaram o parecer e parabenizaram a Comissão pelo trabalho. Basilio Zecchini Filho, José Gabriel Cintra Gonçalves, Antonio Bugalu, João Carlos Carvalho, Natanael Ananias, Moufid Doher, Marcus Valle e Quique Brown levantaram contrapontos, justificando a votação pela rejeição.

José Gabriel, Natanael Ananias e Quique Brown defenderam a fiscalização realizada pela Câmara durante a gestão da ABBC. Outros fatores destacados pelos vereadores que votaram pela rejeição foram a falta de documentação que comprovasse os depoimentos colhidos pela CEI e a não realização da auditoria, que verificaria possíveis irregularidades financeiras. Também foi alertado que o Tribunal de Contas, Ministério Público e a Prefeitura já tem conhecimento das prestações de contas da ABBC.

A presidente da Câmara, Beth Chedid, que participaria da votação apenas em caso de empate, já havia se manifestado favorável e reforçado que “nada se perde desse trabalho”.