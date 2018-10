DIA DE FINADOS: A partir de amanhã, só limpeza será permitida no Cemitério

Encerra amanhã o prazo para reformas e pinturas de jazigos do Cemitério da Saudade. A partir de então, apenas limpeza poderá ser realizada até o dia 2 de novembro. No feriado haverá duas missas em memória aos falecidos, no pátio em frente ao Velório Municipal, às 9 horas, presidida pelo Bispo Diocesano Dom Sérgio Aparecido Colombo e às 15 horas, celebrada pelo Padre Edson Marcelo Falsarela, pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e da Igreja do Rosário.

A GB entrou em contato com a Secretaria Municipal de Finanças, por meio da Divisão de Receita, para obter informações a respeito do cadastro para atividade de comércio no local, porém o responsável não foi localizado.