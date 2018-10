Rodovia Fernão Dias está entre as melhores do país, segundo pesquisa CNT

A 22ª Edição da Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada na última quarta-feira, 17, coloca a Rodovia Arteris Fernão Dias entre as vinte melhores rodovias do Brasil. A pesquisa considera aspectos como pavimento, sinalização, traçado e infraestrutura de apoio (bases operacionais e postos de serviço), entre outros.

Segundo o presidente da concessionária, David Díaz, os investimentos têm sido fundamentais. “Nos últimos 10 anos, já investimos cerca de R$ 19 bilhões em todas as concessões do Grupo. São fatores que, com certeza, vêm contribuindo para o avanço neste ranking da CNT”.

A Arteris possui uma estrutura que inclui mais de 100 guinchos, 90 ambulâncias, 33 unidades para resgate de animais e 1.000 câmeras de monitoramento distribuídas nas nove concessões.

A Arteris Fernão Dias foi a concessionária com o melhor desempenho em comparação com o ano anterior. Subiu sete posições, alcançando o 14º lugar. No último mês de setembro, a rodovia BR-381 que liga São Paulo e Belo Horizonte também obteve destaque no Atlas da Acidentalidade 2018. Promovido pelo Programa Volvo de Segurança no Trânsito (PVST), com base nos critérios da Polícia Rodoviária Federal, ele mede os trechos com redução expressiva no número de óbitos, entre outros fatores.

“No último ano, após concluirmos a maior parte dos investimentos previstos no contrato de concessão, como o Contorno Rodoviário de Betim, oitenta e oito quilômetros de terceiras faixas, quatro dispositivos em desnível, cinquenta e três novas passarelas, dentre outros, iniciamos na Fernão Dias uma série de intervenções com foco em revitalização e modernização. Investimos cerca de R$ 180 milhões em obras de manutenção das pistas, como pavimento, sinalização e iluminação. Os resultados apresentados pela CNT são indicadores de que este conjunto de ações tem se mostrado eficaz. Por se tratar de um plano que ainda está em curso, nossa expectativa é melhorar ainda mais a infraestrutura do trecho que administramos”, afirma o diretor-superintendente da Arteris Fernão Dias, Helvécio Tamm.

Arteris liga as regiões Sul e Sudeste do País por meio de suas quatro concessionárias estaduais (Autovias,Centrovias, Intervias e ViaPaulista) e cinco federais (Fernão Dias, Régis Bittencourt, Fluminense, Litoral Sul e Planalto Sul). São mais de 3.400 km de pistas.