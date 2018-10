Ramalho da Construção é sondado para ser candidato a prefeito de São Paulo

Correm rumores no meio sindical da capital paulista, no sentido de que o deputado Antonio de Sousa Ramalho (PSDB) e presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (SINTRACON) estaria sendo sondado para disputar as eleições municipais de 2020 como pré-candidato a prefeito da capital. Segundo assessores do sindicalista, essa hipótese existe como também a possibilidade de sair do PSDB e migrar para uma legenda menor. Ramalho também teria sido sondado pelo candidato a governador, João Dória Junior, para integrar o alto escalão do governo paulista em caso de vitória na eleição que ocorre amanhã. Consultado pela GB, Ramalho da Construção afirmou que o movimento iniciado por sindicalistas e algumas lideranças paulistanas propondo sua pré-candidatura a prefeito e a sondagem para integrar o possível governo Dória realmente existe, mas não opinou: “Vou aguardar o final dessa eleição e o início de 2019 para me manifestar”, concluiu o parlamentar.

2020 – Nos bastidores, as eleições de 2020 já estão sendo veladamente discutidas por vários partidos e lideranças, inclusive em Bragança Paulista. Alguns nomes estão sendo especulados entre os partidos, porém somente serão revelados no momento oportuno para evitar desgastes. Mesmo faltando dois anos para o pleito, as articulações já estão em curso.