Prefeitura prepara implantação da Zona Azul Digital

Empresas credenciadas apresentam sistema mais rápido, fácil e seguro

A Administração começa a receber as empresas credenciadas no chamamento público para o monitoramento do cartão de estacionamento rotativo em algumas vias do município, o Bragança Azul Digital – CBAD, para a apresentação dos sistemas de tecnologia digital que serão implantados para a execução do serviço.

A primeira empresa a realizar a apresentação, Transitabile Sistemas de Controle de Vagas Automotivas, esteve no Palácio Santo Agostinho, mostrando ao Prefeito Jesus Chedid, Vice Amauri Sodré e aos Secretários Municipais o sistema e o aplicativo a serem utilizados na Zona Azul Digital da cidade.

A implantação do Cartão Bragança Azul Digital, segundo expectativa da administração municipal, deve contribuir com a rotatividade das vagas nas principais ruas do centro comercial da cidade – fazendo ela funcionar de fato. Hoje, a situação é de que o veículo estaciona numa das vagas pela manhã e permanece na mesma vaga até o fim do horário comercial. A intenção é ampliar a oferta de vagas com a rotatividade e a utilidade do período no qual o usuário fica estacionado no mesmo local.

A apresentação foi realizada por Rogério Valim, Diretor Técnico, e José Augusto Câmara, diretor de Desenvolvimento, na qual demonstraram como funcionará o sistema e o processo que a população precisaria seguir, sempre com a ideia de facilitá-lo ao usuário. Na ocasião, explicaram que todos poderão baixar gratuitamente o aplicativo ‘Transitabile Bragança Paulista’ nas lojas virtuais (plataforma android, iOS e Windows) ou no site da empresa, cadastrar o veículo e pagar pela vaga indicando o tempo que permanecerão, sendo que o próprio aplicativo avisará quando o tempo estiver acabando.

Cabe salientar que durante a adaptação ao novo sistema a população ainda poderá utilizar o cartão impresso e que, para os que não optarem pela utilização do aplicativo, haverão pontos de venda (PDVs) em estabelecimentos comercias que se cadastrarem, como as bancas de jornais, por exemplo, nos quais o usuário pagará o avulso e receberá o comprovante da transação. Além disso, a Administração estuda implantar o PDA (Personal Digital Assistant) com vendedores avulsos identificados e cadastrados na Prefeitura.

Segundo a divisão de imprensa da Prefeitura, a expectativa é que em dezembro o novo sistema esteja em funcionamento no município. As demais empresas credenciadas (outras cinco) também poderão apresentar seu sistema e explorar o serviço, já que o credenciamento não confere direito à exclusividade no monitoramento dos CBAD.