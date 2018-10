Educação divulga cronograma de matrículas e sorteio para berçário

A Secretaria Municipal de Educação divulgou ontem o cronograma de transferência, inscrições, matrículas de alunos novos da educação infantil e renovação de matrículas do ensino fundamental 2019.

EDUCAÇÃO INFANTIL

Outubro: 22/10 a 25/10 – Matrícula e Transferência para filhos de servidor municipal e 26/10 a 31/10 – transferências de alunos entre as escolas. Novembro: 05/11 a 08/11 – matrícula para crianças de 4 e 5 anos (Infantil IV e V) que estão fora da escola e chamada dos alunos que estão na lista de espera de infantil III, que frequentarão o infantil IV em 2019; 09/11 a 14/11 – chamada dos alunos do Berçário, Infantil I e Infantil II que estão na lista de espera de 2018, que não foram atendidos e que tem interesse em frequentar a escola em 2019; 21/11 a 27/11 inscrição de alunos novos; 30/11 – sorteio (será realizado de acordo com o interesse e período indicado no ato da inscrição. A data da matrícula será informada no dia do sorteio. Os alunos remanescentes serão sorteados neste momento para classificação de lista de espera pública). Dezembro: 03/12 a 07/12 – matrículas de alunos novos; Janeiro: 02 a 31/01 de 2019 – Inscrição para o berçário; 01/02/2019 – sorteio para o berçário; 04 a 08/02/2019 – matrícula para o berçário.

ENSINO FUNDAMENTAL

Outubro: 22/10/18 a 31/10/2018 – renovação das matrículas. Janeiro– transferências entre escolas.