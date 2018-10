Daniel Dias é ouro nas provas do Campeonato Brasileiro de Natação Paralímpica

Entre os dias 19 a 21, o nadador paralímpico Daniel Dias esteve participando da primeira edição do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Natação. Ele conquistou o ouro nas três provas 50m costas: ouro, 36.87; 50m livre: ouro, 32.63 e 100m livre: ouro, 1:12.19. As vitórias trouxeram o título de atleta masculino com maior índice técnico da competição, com 100,13%.

Diferente do tradicional Circuito Loterias Caixa, o Brasileiro foi disputado por classe e com os oito primeiros colocados no ranking Brasileiro. Além das medalhas, a competição destacou os melhores atletas, técnicos e clubes com troféus e premiação em dinheiro. Ele comemorou mais uma vez “Campeão brasileiro, um título inédito. Fico feliz com a conquista de três ouros em três provas disputadas. Além disso, levo para casa o troféu de atleta masculino com maior índice técnico da competição. Encerramos a temporada muito bem. Obrigado a toda comissão técnica, ao Instituto Daniel Dias, aos meus patrocinadores por todo apoio ao longo do ano. Essa vitória é nossa!”, comentou Daniel.

Em 2019, dois são os maiores desafios internacionais da modalidade: o Campeonato Mundial, em Kuching, na Malásia, de 29 de julho a 4 de agosto, e os Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, de 23 de agosto a 1º de setembro.