PESQUISA CNT/MDA: Bolsonaro segue 14% na frente de Haddad

O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) tem 57% das intenções de votos válidos contra 43% de Fernando Haddad (PT), mostra pesquisa do instituto MDA encomendada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) divulgada ontem.

O cálculo leva em consideração somente os votos válidos. Ou seja, exclui os entrevistados que disseram votar em branco, nulo ou os que se declararam indecisos. Haddad é rejeitado por 51,4% dos entrevistados e Bolsonaro por 42,7%.

O levantamento foi feito entre os dias 20 e 21 de outubro. Foram ouvidas 2.002 pessoas em 137 municípios de 25 Unidades Federativas, das cinco regiões.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sob o número BR-00346/2018.