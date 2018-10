Prefeitura lança Campanha ‘Calçada Limpa’

O início da temporada de chuvas, a chegada do verão e o calor predominante da estação favorecem o crescimento intenso da vegetação por toda a cidade, isso inclui a grama e o capim.

Diante disso, a Prefeitura intensifica os serviços de manutenção, roçagem e capina de mato pela cidade e lança a campanha “Calçada Limpa”.

A campanha tem o intuito de estimular a iniciativa da população, conscientizando sobre a responsabilidade da manutenção permanente das calçadas – que é do proprietário do imóvel por força de lei.

O objetivo é chamar a atenção para o cumprimento do Código de Obras e Urbanismo de Bragança Paulista, Lei nº1146/1971, que trata da construção e conservação das calçadas.

Conforme o texto da lei “o serviço de construção, reconstrução e conservação das calçadas (passeios públicos) é obrigatório e de responsabilidade dos proprietários dos imóveis”, sendo que o não cumprimento pode acarretar em multa.