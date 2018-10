Aberta licitação para decoração natalina

A Prefeitura abriu na sexta-feira, 19, licitação para locação de decoração e iluminação para celebrar o Natal Luz 2018. O Pregão Presencial ocorrerá dia 1º de novembro, às 14h30, na Prefeitura.

No ano passado a decoração chegou atrasada, mas a tempo de comemorar a data. Pouco mais de R$ 300 mil foram aplicados pela Prefeitura no projeto do Natal/2017.

O secretário municipal de Cultura e Turismo na época, Cléber Centini, disse que foi uma luta vencida. “Nós herdamos muitos problemas, mas aos poucos estamos superando”. Fizeram parte da decoração uma árvore natural em frente ao Mercado Municipal ‘Waldemar de Toledo Funck’, Mercadão; árvore de Natal na Praça Raul Leme, Casa do Papai Noel e presépio gigante no Lago do Taboão e laços de luzes, nas ruas Cândido Rodrigues, Coronel Teófilo Leme, Rua do mercado; e Coronel João Leme, Rua do Comércio.