DIG identifica menores de 14 e 15 anos por latrocínio de cabeleireiro

Em apenas 10 dias e após um trabalho intensivo de inteligência, investigadores da Delegacia de Investigações Gerais – DIG, comandados pelo delegado Dr. José Glauco Silveira Lobo Ferreira e chefiados pelo chefe de investigação Eduardo Rios, identificaram dois menores, um de 14 e outro de 15 anos como autores do bárbaro crime que tirou a vida do cabeleireiro Roberto Rodrigues dos Santos, de 40 anos no dia 11 de outubro. A frieza de um dos menores, na narrativa dos fatos, deixou os policias perplexos.

Os dois foram identificados após familiares do cabeleireiro irem à DIG e informar que o cartão de crédito de Roberto estava sendo usado por volta das 9h do dia do encontro do corpo, apenas 6 horas depois do crime. A informação confirmou algumas suspeitas que os investigadores tinham e a partir daí iniciou-se uma corrida para a identificação dos assassinos. Eles percorreram os comércios da cidade em buscas de imagens de quem estava usando o cartão e chegaram a primeira identificação, um menor de 15 anos. Ele foi encontrado na sexta-feira, 19, durante diligências da especializada e prontamente já confessou o crime, se dispondo a ir a DIG, onde, na presença dos pais e advogados, confessou o crime em detalhes. Ele também colaborou para que os objetos roubados como a televisão, roupas, tênis e perfumes fossem recuperados. Seu comparsa no crime também foi identificado como um menor de 14 anos, porém disse não ter participado do assassinato. Ele foi encontrado na manhã de ontem na escola, após sua avó, que detém sua guarda, levar os investigadores ao local e autorizar a sua saída. Ele também narrou os fatos na presença da responsável.

A participação dos lojistas foi de suma importância para a identificação dos assassinos.

O delegado Dr. José Glauco Silveira Lobo Ferreira já enviou a identificação dos autores do latrocínio – roubo seguido de morte e aguarda que a justiça decrete a internação da dupla.

A confissão – Segundo apurado pela GB, após ser encontrado durante diligências, o menor F. de 15 anos, já começou a confessar o crime. Em oitiva, na presença do pai e do advogado, ele disse que conhecia Roberto porque ele era cabeleireiro de sua mãe e partir daí, começou um contato entre os dois. Eles mantinham de forma secreta um relacionamento. O menor era tão próximo do cabeleireiro que sabia as senhas dos cartões e onde ele escondia o dinheiro. E foi assim que o menor arquitetou a morte de Roberto. Na noite do dia 10 de outubro, ele foi à casa de Roberto, já com a intenção de cometer o crime. Inclusive já havia planejado o crime com o menor de 14 anos. Ele conta que por volta das 3h da manhã, momento do crime, ele aplicou um “mata leão” e que seu comparsa começou a esfaquear Roberto. Disse ainda que soltou o cabeleireiro e começou a chutá-lo, dizendo que não esfaqueou o cabeleireiro. Ele afirma que quem esfaqueou o cabeleireiro foi seu comparsa de 14 anos. O laudo pericial apontou que Roberto foi vítima de mais de 60 facadas pelo corpo, inclusive na cabeça.

Já o menor de 14 anos, identificado com o V. falou na presença da avó e disse que não sabia da intenção do comparsa em matar o cabeleireiro. Ele relatou apenas que foi chamado para fazer um roubo na casa, dizendo ainda que nem sabia que F. conhecia o Roberto. O menor disse ainda que ao notar que F. conhecia Roberto, pensou que o crime “não acabaria bem, pois como eles iram roubar um conhecido”, já imaginando que Roberto poderia ser assassinado. V. aparece nas imagens de segurança coletadas próximas ao local do crime, deixando a casa do cabeleireiro com duas sacolas. O menor disse ainda que F. esfaqueou o cabeleireiro sozinho e que ele não participou do assassinato. Esse empurra-empurra não muda em nada a situação dos menores. Independentemente de quem deu as facadas, ambos responderão como coautores e receberão a mesma pena pelo crime de latrocínio. Inclusive, o crime de latrocínio é o mais grave previsto no código penal e tem pena prevista de 20 a 30 anos. Porém, por serem menores eles devem pegar uma pena de 3 anos, até completarem a maioridade. Eles ainda deixam a Fundação CASA sem nenhum antecedente criminal.

Passo a Passo – Ao levantar as imagens das lojas que colaboraram com a Polícia, os investigadores descobriram que às 9h12, F. estava na companhia de um amigo em um café no centro da cidade, onde pagou com o cartão da vítima. Depois eles foram a outra loja e gastaram cerca de R$ 800,00 também no cartão da vítima, em seguida foram até a loja World Tênis, onde tentaram comprar dois tênis de R$ 1 mil cada, mas o cartão não passou. Porém, essa informação não pôde ser confirmada, já que a loja disse não ter as imagens. Eles ainda tentaram gastar mais R$ 600 em roupas em outra loja, porém, mais uma vez o cartão não autorizou o pagamento. Insatisfeitos, os dois voltaram a primeira loja e tentaram passar uma compra de R$ 200, não passou novamente daí eles tentaram outra compra de R$ 100 e finalmente extrapolaram o limite do cartão.

O crime – O cabeleireiro Roberto Rodrigues dos Santos, de 40 anos, conhecido como "Beto", foi assassinado com cerca de 60 facadas, na madrugada de quinta-feira, 11. Seu corpo foi encontrado por uma funcionária de seu salão, na rua João Franco, no Parque Brasil, que chegou para trabalhar e notou que a porta da casa de Beto, que fica em cima do salão, estava encostada, ela subiu as escadas e encontrou o corpo do cabeleireiro e acionou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o SAMU. O corpo estava caído no chão do quarto com diversas perfurações a faca e um fio de televisor enrolado nas pernas, entre os tornozelos e canela e um camisa enrolada no pescoço. Próximo ao corpo foram encontradas duas facas, uma em uma poltrona e outra no chão ao lado do corpo. A crueldade do assassino foi tamanha que uma das facas estava com o cabo quebrado.

O carro do cabeleireiro, um Honda/Civic, estava na garagem alugada, que fica ao lado de sua casa, e só não foi levado pela dupla porque no portão, bloqueando a saída, estava um VW/Gol Prata, que na época foi guinchado pela suspeita de ter relacionamento com o crime.

Boa pessoa – Beto, como era conhecido o cabeleireiro, era muito querido na região, tanto que a vizinhança compareceu em massa na porta de seu salão no dia do crime. Comovidos, alguns relataram a GB que, sempre de portas abertas para todos, Beto não media esforços para ajudar a qualquer um que o procurasse.