Água Comprida: Prefeitura entrega reforma do Mini CILES

Na sexta-feira, 19, a Prefeitura entregou reformado e revitalizado o Mini CILES João da Silva Pinto (Tote), do bairro Água Comprida.

A revitalização foi realizada pela Secretaria Municipal de Serviços, com recursos próprios da Prefeitura e contou com restauração dos brinquedos, conserto das calçadas, reforma da quadra society, pintura, iluminação, conservação do jardim e a implantação de uma academia ao ar livre.

“Estamos conseguindo, com recursos próprios e também com a iniciativa privada, recuperar os Mini CILES e CILES que foram implantados pela nossa administração e abandonadas nos últimos anos. Nosso empenho é para fazer o melhor para a nossa comunidade tanto da zona urbana como na zona rural. Com essas reformas, as pessoas terão mais incentivo para frequentar esses espaços públicos”, disse o vice-prefeito Amauri Sodré.

O Secretário Municipal de Serviços, Aniz Abib Júnior, falou da importância das obras. “Sabemos da importância dessas áreas de lazer e recreação para a população. Durante anos ficaram abandonadas, mas agora, conforme determinação do Prefeito Jesus Chedid e fazendo parte do plano de governo, estamos dando uma nova vida ao local. Com a reforma, o local fica propício para o lazer e entretenimento com segurança para os frequentadores”.

Mini Ciles também recebeu equipamentos de academia ao ar livre