LOA 2019: Legislativo realiza amanhã a 2ª audiência pública

Na quarta-feira, 17, a Câmara Municipal realizou audiência pública para debater o Projeto de Lei 47/18, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA 2019. A receita estimada foi de R$ 506 milhões e aumento de 7,76% do IPM (Índice de Participação do Município) em comparação a 2018.

A Secretária de Agronegócios, Gislene Bueno, participou da audiência e comentou a melhoria no orçamento de sua pasta, em parte devida às verbas que serão utilizadas para construção do Mercado Municipal da Zona Norte. Os vereadores se reunirão novamente no dia 24 de outubro, a partir das 19h, para debater o projeto com a comunidade. A população poderá participar presencialmente ou enviando questionamentos e comentários pela página do facebook da Câmara Municipal (www.facebook.com.br/camarabragancapaulista) ou pelo e-mail dci@camarabp.sp.gov.br.