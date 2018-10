RODOVIAS DA REGIÃO: Deputado se reúne com DER para discutir melhorias

Os investimentos para a melhoria das condições do tráfego e para a segurança dos usuários da SP-008 (Rod. Cap. Barduíno) e da SP-063 (Rod. Alkindar Mon-teiro Junqueira) foram novamente discutidos na sexta-feira, 19, em reunião en-tre o deputado Edmir Chedid (DEM) e o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-I Campinas), engenheiro Cleiton Luiz de Souza.

Na ocasião, o parlamentar demonstrou preocupação com os acidentes registra-dos nestas duas rodovias, que já deveriam ter sido duplicadas. A SP-008, que interliga Bragança a Socorro, além de Pedra Bela a Pinhalzinho, obteve a apro-vação dos investimentos pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em 2014. Neste ano, no entanto, o governo do Estado declarou que o recurso financeiro – superior a R$ 357 milhões – havia sido “redirecionado”.

“O valor anunciado seria suficiente para a duplicação das pistas, implantação de terceiras faixas, das passarelas, alças de acesso e retornos. O ex-governador Ge-raldo Alckmin (PSDB) prometeu e simplesmente não cumpriu, prejudicando não somente os municípios envolvidos, mas toda a Região Bragantina”, garan-tiu.

Edmir Chedid também relembrou as promessas do ex-governador referentes aos investimentos à SP-063, que interliga Itatiba a Bragança Paulista (principal acesso dos municípios à SP-095 – Rod. Pedro I). “O valor anunciado era superior a R$ 220 milhões, mas nunca chegou a ser efetivamente discutido, apesar das inúmeras intervenções que fiz tanto na Assembleia Legislativa (Alesp) quanto no governo do Estado. As duas rodovias ficaram na promessa, infelizmente”, disse.

Nos últimos dois anos, o parlamentar apresentou uma série de reivindicações à Secretaria de Estado de Logística e Transportes a fim de garantir os benefícios aos usuários do sistema viário regional. “Neste período, as desculpas foram pra-ticamente as mesmas, inclusive as do atual governador Márcio França (PSB)”.