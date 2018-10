Câmara vota hoje parecer final da CEI DA ABBC

A sessão de hoje da Câmara Municipal tem seis matérias para votação, sendo quatro projetos e duas moções.

Um deles é o Projeto de Resolução nº 5/2018, referente ao parecer final da Comissão Especial de Inquérito- CEI instaurada pela Câmara para averiguação quanto à execução e prestação de contas nos Contratos nº s 243 e 244/2013, firmados pelo ex-prefeito Fernão Dias da Silva Leme (PT) com a Associação Brasileira de Beneficência Comunitária – ABBC.

No parecer constam depoimentos de ex-funcionários da Prefeitura, ex-secretários municipais e testemunhas, sendo dois servidores públicos municipais que integraram a Comissão de Sindicância Administrativa formada no âmbito do Executivo (Marcus Antônio da Silva Leme, presidente, e Rosangela Aparecida Rodrigues Gonçalves, relatora) e dois ex-presidentes do Conselho Municipal de Saúde, Maria das Graças Silva Carvalho e Eusébio Luiz Mourão.

Em seu depoimento, Marcus informou que somente na gestão da secretária Grazielle Cristina dos Santos Bertolini houve efetivamente fiscalização da execução dos contratos de gestão firmados com a ABBC por meio de comissão fiscalizadora. Ressaltou ainda que, durante a instrução da Sindicância, ficou claro que não houve acompanhamento do contrato pelos secretários que sucederam Grazielle, especialmente os ex-secretários Estela Gianesella e Eurico Aguiar (Frei Bento).

A servidora Rita de Cássia Pereira, em suas declarações, afirmou que na gestão do ex-secretário Frei Bento, as comissões de avaliações não funcionaram, ficando sem a realização de qualquer avaliação da execução do contrato por um período aproximado de sete meses.

Edson Dias Júnior, ex-diretor da ABBC também prestou depoimento e esclareceu à Comissão aspectos relacionados ao contrato de gestão e sua participação na OS investigada. Em relação aos R$8 milhões cobrado administrativamente da Prefeitura, disse que era referente a serviços prestados além do objeto dos contratos, citando como exemplo o serviço de ‘leva e traz’, a compra de medicamentos de alto custo e reformas no hospital Bom Jesus. Ele justificou a renúncia do montante em razão da necessidade de manutenção da empresa e com a garantia de que continuaria prestando serviços ao Município.

Já a ex-secretária de Saúde, Estela Gianesella, disse que tomou conhecimento da cobrança da dívida pelos jornais; relatou que não fez a solicitação de qualquer serviço estranho aos contratos firmados com a ABBC.

Outro ex-secretário, Frei Bento, afirmou que tomou ciência do débito também através da imprensa. Além do que não sabe informar a origem da referida cobrança; admitiu que o serviço de leva e traz era realizado pela ABBC, mas disse acreditar que era prestado gratuitamente pela entidade por ela ser uma instituição filantrópica; negou que tenha solicitado à ABBC a compra de qualquer medicamento.

CONCLUSÃO- A conclusão do parecer é pela procedência do requerimento inicial formulado, tendo em vista as inúmeras irregularidades constatadas na execução e prestação dos serviços de saúde. Se aprovado em plenário, o parecer será encaminhado ao Ministério Público, Tribunal de Contas e Prefeitura.

A CEI foi composta por Claudio Moreno (presidente), Sidney Guedes (relator) e membros Antônio Bugalu, João Carlos Carvalho e Rita Leme.