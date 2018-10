Prefeitura oferece aulão gratuito de revisão para o ENEM

Nos dias 27 de outubro e 3 de novembro haverá aulão gratuito para revisão do ENEM, oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Estão sendo oferecidas 100 vagas.

Nos dois dias as aulas acontecerão das 8h às 12h, no Polo UAB, localizado na rua Alexandre Berbari, 101 – São Lourenço. No dia 27 de outubro, serão abordados os temas Matemática e Ciências da Natureza.

Já no dia 3 de novembro, os conteúdos serão voltados às temáticas de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Redação.

As inscrições deverão ser feitas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvecTAPKs22uI6jIFieANM94RxdyMwLg_Ud2GcP4oIGWGCLQ/viewform?edit_ ou pelo telefone: (11) 4035-1600.