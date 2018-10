Vereador Moufid Doher é condenado a indenizar o cidadão Antonio Sonsin

O Vereador Moufid Machir Doher (Partido Podemos) foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) a pagar indenização ao munícipe Antonio Francisco Sonsin, no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária, juros e honorários advocatícios do defensor do Sonsin, a título de indenização.

A Relatora do processo, Desembargadora Mônica de Carvalho rejeitou o recurso de Moufid e manteve a condenação imposta pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Bragança Paulista, Dr. Rodrigo Sette Carvalho.

A decisão foi unânime (3 X 0), pois os Desembargadores Theodureto Camargo e Alexandre Coelho acompanharam o voto da relatora. O Doher recorreu à Brasília.

A GB acessou o processo n. 1006462-91.2016.8.26.0099, no “site” do TJSP e se inteirou do caso.

A Desembargadora Mônica de Carvalho, ao decidir o processo, disse que Moufid teria ofendido a honra subjetiva de Sonsin, na Internet. Vejamos:

“A hipótese é a seguinte: o autor é jornalista autônomo e publicou críticas contra a administração municipal, em sua página do facebook. O réu, que era Secretário Municipal de Serviços na época, então, respondeu, em 23.12.2013, também em sua página nas redes sociais, nos seguintes termos:”

“Um ser rastejante, conhecido pelo nome de Antonio Sonsin, postou em sua página do facebook que a Secretaria Municipal de Serviços estava realizando terraplenagem num terreno particular. Isso é mais uma calúnia deste ser rastejante, pois a Prefeitura pode receber doações, seja de um alfinete a um avião” (…) “Voltando ao caso do verme rastejante, ele denunciou que havia máquinas da prefeitura fazendo terraplenagem em um terreno particular, o que é uma mentira, pois este serviço estava sendo feito por uma empresa contratada pelo proprietário do terreno que, inclusive, recebeu autuação da Secretaria do Meio Ambiente, tendo que fazer compensação ambiental” (…) Este ser rastejante, quando assumiu a Secretaria Municipal de Cultura, estuprou uma menina de 14 anos. Um processo criminal foi aberto na época e, para fugir da condenação, orientado pelo seu advogado, ele casou com a menina. Que bela cultura deixou de herança para o povo bragantino!!! E para encerrar, uma boa semana a todos os cidadãos de bem, Feliz Natal a todas as famílias de bem e, para aquelas pessoas do mal, que fazem mal à sociedade: vão para puta que pariu” (fl. 26).

“No dia 05.02.2014, na página de Mario Doro, o réu prosseguiu: “Mauro, não ligue para este maníaco, estuprador de adolescentes, estou louco para encontrá-lo. Quem tiver informação, por favor, avise vulgo Antonio Sonsin, ser rastejante que não respeita sua própria família” (…) “principalmente de estuprador de crianças e covarde fugitivo, onde o verme se esconde” (…) “por onde o verme rastejante está escondido, alguém pode me informar?” (fl. 35).

“No dia 28.02.2014, nova manifestação na página de Mario Doro: “Obrigado, amigo Mario Doro… você me deu de presente mais um boletim de ocorrência feito contra minha pessoa pelo verme rastejante. Estou muito grato, para cada BO vai ser uma surra. Mas como está difícil encontrar este verme, vulgo Sonsin, eu ofereço um jantar com acompanhante no Esmeralda para quem informar seu paradeiro”.

Prosseguiu a Desembargadora:

“Pelos mesmos fatos, o réu já foi condenado criminalmente (autos de n. 0002544-67.2014.8.26.0099)”.

“O réu acusou o autor de um crime sexual, pelo qual ele foi absolvido. Chamou-o várias vezes de “verme rastejante”. Ameaçou a integridade física do requerente. Instigou outros a apoiar sua ameaça. Por qualquer enfoque que se analise a conduta do réu, ela é ilícita, e enseja a aplicação do artigo 927, caput, do CC”.

“As ofensas irrogadas contra o autor tinham potencial para atingir a esfera íntima de sua imagem própria, provocando-lhe trauma que enseja o dever de reparação”.

Arrematou a Dra. Mônica, dizendo que “O autor apresentou críticas à administração pública. Qualquer agente público deve prestar contas de sua atuação e, desde que a crítica seja feita em tom civilizado, deve respondê-las, para conferir transparência à sua gestão. Se o réu tem a arrogância de achar que não possa sofrer críticas, temos que a presente condenação terá, pelo menos, o caráter didático de fazer com que ele enxergue a realidade”.

A GB continuará acompanhando o caso.