Bragança recebe novo método de prevenção à infecção pelo HIV

O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) passou a oferecer novo método de prevenção à infecção pelo vírus HIV, a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP). A PrEP é a combinação de dois medicamentos (tenofovir + entricitabina) que bloqueiam alguns “caminhos” que o HIV usa para infectar o organismo.

A PrEP é um comprimido que impede que o vírus causador da AIDS infecte o organismo antes mesmo da pessoa ter contato com o vírus, portanto é indicado para a população-chave de homens que fazem sexo com outros homens, profissionais do sexo e pessoas trans.

O medicamento também é indicado para pessoas que frequentemente deixam de usar camisinha em suas relações sexuais (anais ou vaginais); tem relações sexuais, sem camisinha, com alguém que seja HIV positivo e que não esteja em tratamento; faz uso repetido de PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV) e apresenta episódios frequentes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s).

“A PrEP não previne outras infecções sexualmente transmissíveis e, portanto, deve ser combinada com outras formas de prevenção como camisinha, gel lubrificante, dentre outros”, disse o Infectologista e Professor da USF, José Ribamar Mendes.

Se você estiver dentro dos critérios de indicação do PrEP, procure um profissional de saúde.

O CTA realiza agendamentos todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 17h, salas 24 e 26, no Centro de Saúde Dr. Lourenço Quillici. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4033-4385.