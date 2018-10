USF inaugura Centro de Simulação Realística e se destaca na região

Na terça-feira, 16, a Universidade São Francisco se consolidou como instituição de ensino superior referência ao inaugurar o primeiro Centro de Simulação Realística da região, para os cursos de Saúde. Na ocasião, acadêmicos, autoridades e imprensa foram apresentados a estrutura do ambiente de aprendizado, além de assistir o depoimento de alunos e docentes sobre a expectativas da nova tecnologia.

O espaço conta com cerca de 3 mil m² de área construída, com salas de aula, salas de treinamento de habilidades práticas e comportamentais, salas para desenvolvimento de habilidades práticas específicas como os Centros Obstétrico e Cirúrgico e as Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal e Pediátrica e Adulto, além de enfermaria simulada, com capacidade para 180 alunos.

O reitor Gilberto Garcia disse da alegria em anunciar o novo espaço. “Para mim em especial é uma grande alegria, há cerca de cinco anos eu participei como presidente da Câmara de Educação Superior, em Brasília, justamente na formulação da nova política pública para formação médica, naquela ocasião nós inserimos dentro da proposta de aprendizado por competência que resultaria nisso que estamos inaugurando aqui hoje. Então para mim é de grande alegria ver uma política pública sendo realizada com a inauguração deste complexo”.

O evento contou também com a presença do presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Prof. Dr. Luiz Roberto Liza Curi, que ressaltou a diversificação do currículo estudantil para atividades práticas. “A USF é um patrimônio nacional, comprometida com a região e este é um dos grandes feitos da Universidade, a região só tem a ganhar”, afirmou.

Na ocasião o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Dr. Paulo Monteiro Vieira Braga Barone, destacou à GB que o Centro poderá formar os alunos mais competentes que possam exercitar as habilidades clínicas em modelos e posteriormente em pacientes reais. O Secretário também ressaltou que certamente a avaliação da Universidade São Francisco perante o Ministério da Educação (MEC) irá melhorar. Os novos simuladores apresentam condições vitais, simulam crianças recém-nascidas, parto, infarto, acidente e até choram, como o ser humano. Tudo programado pelo professor em um ambiente controlado e protegido para nosso aluno, o futuro profissional da saúde.

O Campus Bragança Paulista também está construindo um novo prédio que abrigará o novo laboratório de anatomia e mais salas de aula. Com a obra, a USF formará o novo complexo de ensino em saúde para preparar os futuros profissionais. A previsão de término da obra é para 2019.